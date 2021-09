El brutal vídeo de Miguel Frigenti insultando y humillando a Lorena Edo: “Elefanta, gorda, vete al zoo”

Miguel Frigenti parece no haber encontrado su sitio en ‘Secret Story’ y es que su polémica forma de ser no ha pasado desapercibida entre sus compañeros, que ya le han colocado en la palestra con una nominación que le pone con un pie en la calle. Pero quizá no esté pesando tanto lo que sucede dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, como lo está haciendo ahora su pasado, rescatando su actitud más reprobable y siendo diana de todas las críticas por lo que un día le dedicó, en compañía de su madre, a Lorena Edo, exconcursante de ‘Gran Hermano 14’. Insultos muy duros, chanzas y burlas por su aspecto físico y sus kilos de más le colocaron en su día en el ojo del huracán, pero aún no gozaba de la fama que ahora tiene como colaborador de ‘Sálvame’ y las palabras que un día pronunció ahora se le echan en cara, más después de que el periodista se posicione públicamente como defensor de las víctimas de bullying, cuando en su momento él fue acusado de estar en la posición de verdugo.

Los fantasmas del pasado de Miguel Frigenti vuelven con furia y lo hacen a modo de vídeo. Un clip de más de dos minutos de duración en los que el colaborador y su madre insultan, vejan y humillan a Lorena Edo por no encajar en los cánones de belleza que ellos tratan de imponer como normales, saludables o aceptables a su criterio. “En 2013 cumplí mi sueño de entrar en ‘Gran Hermano’. Al salir, me hablaron de una madre y un hijo que comentaba el reality”, comienza a explicar Lorena en referencia a Miguel Frigenti, cuya actitud define que fue “con inquina y crueldad innecesaria”.

“Hablo de ti porque has entrado en un concurso que a mí me apasiona. Vivo en un país en el que cada uno puede decir lo que siente y lo que quiere. Si yo digo que tú estás sobrada de kilos, según la RAE, no es nada denunciable, porque no estoy mintiendo. Eres gorda, Lorena, resentida y muy mala persona”, se llega oír decir a un joven Miguel Frigenti, entre otras lindezas que ahora muchos tildan como vejaciones o humillaciones hacia una concursante por el mero hecho de tener más kilos de los que él considera normales o bellos. Vea el vídeo para escuchar los insultos que el colaborador le dedica a Lorena Edo en compañía de su madre, llamándola «elefanta, gorda» o invitándola a «trabajar en un zoo», cuando él ya se quejó de haber sufrido acoso escolar por su condición sexual y su propio aspecto físico.