Quedan muy pocos días para que ‘Lazos de Sangre’ vuelva a la parrilla de Televisión Española. Es su tercera temporada y, aunque la audiencia lograda en las dos primeras era excelente, todo apunta a que su repercusión será todavía mayor en las nuevas entregas. Al frente estará una vez más Boris Izaguirre, presentador que encaja a la perfección en el formato, sin embargo, el programa trae muchísimos cambios. Algunos de ellos ya se han descubierto, siendo, sin duda, el más sorprendente el fichaje de Rocío Carrasco como colaboradora de los debates. Llegará a nuestras pantallas el miércoles 17 de junio, espera que para los seguidores del programa se está haciendo eterna. Por este motivo, SEMANA ha querido charlar con el venezolano, Boris Izaguirre, con el fin de conocer algunas de las sorpresas que nos depara su retorno al prime time.

Aunque ha sido muy complicado contactar con él debido a los proyectos en los que está inmerso, tras varios días esta revista ha logrado entrevistarle en exclusiva. Con la sonrisa y amabilidad que le caracteriza, Boris nos atiende al otro lado del teléfono para resolver todas nuestras dudas. El presentador de ‘Lazos de Sangre’ está muy feliz con la llegada de la hija de Rocío Jurado al programa, ya que ambos tenían unas ganas inmensas de trabajar juntos. Se reencontrarán en el primer debate, el dedicado a Carmen Sevilla, la madrina de Rocío Carrasco y con la que, según el propio Boris, Rocío ha tenido una relación muy especial a lo largo de su vida. Y es que su vuelta a la televisión no es mucho menos fortuita, ya que Rocíito se confesará en directo sobre muchas anécdotas que vivió en primera persona con personajes de nuestro país como Ángel Nieto o Paco de Lucía. Ya se palpan los nervios, pues la apuesta de la cadena es fuerte, pero segura, y así lo comenta el propio Boris a este medio.

PREGUNTA: ¿Cómo estás ante el estreno de ‘Lazos de Sangre’?

RESPUESTA: Estoy contento y nervioso a la vez. Estoy muy contento porque tenemos una nueva temporada…creo que los personajes y los documentales son fantásticos y extraordinarios. Algunos son francamente muy emocionantes. También estoy nervioso y asustado porque este año es más exigente y dinámico. Además, el debate funcionó muy bien la temporada pasada y hay muchas expectativas y ganas de que funcione todavía mejor.

P: Empezáis con un plato fuerte. Se estrena Rocío Carrasco como colaboradora…

R: Me parece fantástica su llegada. Me encanta estar a su lado en su reincorporación a la televisión. Yo creo que Rocío es una gran profesional de la televisión, juntos hemos crecido en esta industria y me parece un sueño hecho realidad que estemos juntos.

P: ¿Es la primera vez que sois compañeros de trabajo?

R: Nunca habíamos trabajado juntos, pero sí habíamos estado en la misma cadena. Mientras Rocío estaba con María Teresa Campos por la mañana, yo estaba con Javier Sardá en ‘Crónicas Marcianas‘ en las noches.

P: ¿Os hace ilusión trabajar mano a mano?

R: Creo que nos hace gracia. Muchas veces nos habíamos encontrado en los pasillos de Telecinco y nos mirábamos en plan ‘algún día estaría muy bien trabajar juntos’.

P: ¿Cómo es Rocío como compañera?

R: No coincidiré con ella hasta el miércoles porque los debates siempre han sido y son en directo.

P: Desde SEMANA tenemos la información de que tú has sido una pieza clave en las negociaciones entre Rocío Carrasco y Televisión Española y que incluso la has convencido…

R: (Carcajea). Bueno yo creo que…La idea claramente es de nuestros directores, de Carmen y de César Enrich. A mí me sonó increíble, me sonó perfecto. ‘Lazos de sangre’ es muy exhaustivo y tiene muchísimo material de archivo, tiene muchísima preparación e investigación. Es sobre personajes importantes y dinastías de nuestro país y Rocío es hija de una de esas personalidades, de uno de esos ‘Lazos de Sangre’.

P: ¿Qué va de diferente aportará ella al programa?

R: Rocío es la ahijada de Carmen Sevilla, es una persona que ha visto en su casa, ha asistido a conversaciones y momentos entrañables como personas destacadas como Paco de Lucía, su papá era muy amigo de uno de los personajes de esta temporada como es de Ángel Nieto…Ella ha estado en la primera línea de la vida de otras de las personas que también y llama nuestra atención en el programa. Entonces, ¿Qué mejor opinión en el debate que ella? Hace todavía más apetecible los programas.

P: Otra colaboradora será Alaska ¿Hay más bombazos en la lista?

R: Sí, pero no te puedo decir. Te adelanto que va a ser otro buen nombre. El documental tiene colaboradores importantes, pero las colaboraciones de este año son simpáticas, son mujeres importantes y creo que es un punto de vista que, a mí personalmente, me reconforta. Generalmente, el debate se ve siempre como algo exageradamente masculino y yo creo que no, que la opinión femenina es la más importante.

P: ¿Qué más sorpresas nos vamos a encontrar esta temporada?

R: Nuestros propios protagonistas. Ángel Nieto para mí es uno de los documentales más emocionantes, ha sido un hombre importantísimo en nuestro deporte y todavía no nos terminamos de recuperar de su pérdida. A mí me ha gustado muchísimo también porque ya lo he visto el de ‘Martes y trece’, es una reflexión muy interesante sobre la televisión y sobre el humor. Aunque no parece un lazo de sangre como tal, sí que forman parte de nuestra historia y nos han educado en el humor. Ellos empezaron como un trío, pero luego se convirtieron en una pareja que fue una familia de larga duración. Antonia Dell’ Atte también tiene una historia importante también en nuestra historia reciente, igual que Albano. Ellos dos nos invitaron a su casa, que, además, son de la misma parte de Italia y viven en la misma comunidad. Por otro lado, a mí al menos me atrae muchísimo, lo que pueda ofrecer José Bono que ha establecido unos lazos muy peculiares.

P: También hay espacio para la política entonces, ¿no?

R: Sí, ahí también abrimos una visión dentro de la política que hasta ahora no habíamos tenido. De alguna manera, nos internacionalizamos porque habrá otro especial dedicado a la familia Windsor.

P: ¿Cómo ha afectado el COVID a ‘Lazos de Sangre’?

R: No vamos a tener público. La temporada pasada teníamos, pero ahora como casi todos los programas hoy en día ya no está el público.

P: ¿Es una medida temporal o indefinida?

R: Mantenemos el directo. De momento, estaremos así septiembre yo creo. Si las cosas cambian de aquí a esa fecha igual cambiamos, pero el COVID claramente nos impide su presencia.