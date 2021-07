Anita Matamoros ha compartido en redes sociales la felicitación que su madre, Makoke, ha posteado este miércoles, ante el silencio de Kiko Matamoros.

Anita Matamoros cumple este miércoles 21 años, un gran día que, sin querer, estará marcado por las ausencias. La influencer sigue triunfando a nivel profesional, acaba de terminar su carrera en Milán y, además, tiene un nuevo miembro en su familia: su sobrino. Eso sí, este verano es el primero sin su novio, David Salvador, con quien rompió hace algunos meses y otro más sin la compañía de su padre. El colaborador y su hija siguen distanciados y, de momento, no parece que su relación acabe en buen puerto. Mientras él no le ha felicitado a Anita públicamente, Makoke no ha pedido la oportunidad, dejando a su hija sin palabras.

«Muchísimas felicidades a la niña de mis ojos. Orgullosa de verte crecer y poder disfrutar de la persona maravillosa y llena de luz que eres. Te quiero a rabiar», escribe Makoke junto a dos fotografías en las que aparece ella junto a su hija. En ellas hay un montón de globos de colores y Anita aparece con un parche que la señalara como cumpleañera. Agradecida con este mensaje tan bonito, la joven ha aplaudido que su madre haya tenido este gesto tan especial, no obstante, no es el único que ha publicado. En sus redes sociales, Makoke ha vuelto a recordar a su hija lo importante que es para ella la hija que tuvo con Kiko Matamoros hace 21 años. «A esta misma hora hace 21 años llegaste al mundo para hacer nuestras vidas tan felices que jamás podré agradecértelo suficientemente, tanto amor…Gracias por existir. Te quiero todo, a rabiar, infinito…Mi princesa, felicidades», ha escrito junto a una fotografía en la que aparece ella cuando tan solo era una niña.

De este modo, se vuelve a evidenciar la bonita relación que sí existe entre Anita y su madre. Aunque con Kiko Matamoros no parece que vaya a arreglarse el conflicto que hay, con su madre cada vez está más unida que nunca. La influencer ahora disfruta de la compañía de Makoke en Marbella, donde han celebrado una minifiesta con el fin de celebrar este gran día con sus seres queridos. Kiko Matamoros ha acudido al plató de ‘Sálvame’, donde tratará de sobrellevar el dolor tras muchos meses sin hablarse con Anita. Hace tan solo unos días todas las miradas se pusieron en Anita, pues había tenido contacto con Alba Díaz, quien acaba de dar positivo en coronavirus. Aunque la hija de Vicky Martín Berrocal no ha comentado dónde tenía el foco, lo cierto es que Anita Matamoros ha seguido con su vida normal.