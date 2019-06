8 ¿Qué vestido llevará?

María Patiño le preguntó si tenía elegido ya el vestido de novia. Conociendo a Cristina Rodríguez, existe la certeza de que no se conformará con cualquier cosa. Todavía no lo tiene elegido pero porque no quiere ya que si no «me voy a aburrir rápido de él». Lo que sí que dejó entrever es que será llamativo: «Vais a poder criticarme mucho».