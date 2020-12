Blanca Romero ha reflexionado en sus redes sociales tras conocerse en SEMANA que ha dejado ‘Yerma’, el espectáculo de Rafael Amargo.

El espectáculo de Rafael Amargo acaparó todas las miradas con su detención por tráfico de drogas a principios de diciembre. El coreógrafo estaba a punto de estrenar ‘Yerma‘, la obra en la que participaban Sara Vega y Blanca Romero en el Teatro de La Latina, sin embargo, todos sus planes se truncaron. Su estreno tuvo que retrasarse y desde entonces no se han dejado de conocer novedades al respecto. La última que, tal y como publica SEMANA, Blanca ha decidido no continuar trabajando junto a Amargo. Se ha caído del cartel, una decisión sobre la que han sido preguntadas ambas partes. El bailaor, por su parte, lo desmiente y le resta importancia y Blanca ha preferido no pronunciarse. Hasta ahora. La artista ha vuelto a compartir una frase que es cuanto menos reveladora, dadas las circunstancias profesionales en las que se encuentra. «El que hace lo que siente gana, aunque pierda», ha escrito este jueves.

Junto a dos fotografías en su terraza Blanca Romero deja claro cómo piensa y lo importante que considera que es la valentía en determinadas situaciones. Tras el escándalo la también modelo no ha querido seguir trabajando con el artista, decisión que no parece haber sentado bien a Rafael Amargo, ya que ha dejado de seguir a Blanca en sus redes sociales. A pesar de que la ex de Cayetano Rivera sí mantiene su follow al que ha sido su jefe, Amargo ya no aparece como amigo de Romero, lo que demuestra que entre ellos las cosas no marchan tan bien como se esperaba. Quien sí continúa adelante con el proyecto teatral es Sara Vega, con quien Blanca se alternaba como protagonista de la obra y quien sí promociona ‘Yerma’ en sus redes sociales con asiduidad.

Tras nuestra información cobró mucho sentido una reflexión que había compartido Blanca Romero en sus redes sociales. «La sociedad humana está mal tanto por las fechorías de los malos, como por el silencio cómplice de los buenos», posteó en una storie tras la detención de Rafael Amargo. Si bien antes de que estallara la polémica sí que anunciaba a bombo y platillo esta obra, desde finales de noviembre no se ha pronunciado ni publicitado la obra. Sara, por su parte, en los últimos días se ha mostrado más activa que nunca en su cuenta de Instagram y es allí precisamente donde incluso ha recibido un mensaje muy especial de su compañera de profesión, Blanca, en el que incluyó varios emojis: «Que salga todo muy bien, morena». Palabras a las que respondió con «gracias preciosa mía».

Uno de los proyectos más ilusionantes para Rafael Amargos se han visto salpicados inevitablemente por su detención. A pesar de que fue puesto en libertad, al igual que los otros tres detenidos entre los que se encuentra su esposa, no a todo el mundo le extrañó su detención. Algunos se confesaron con varios medios y revelaron que el artista «no tenía ni para comer», declaraciones con las que se evidenció que Rafael no vivía ni mucho menos su mejor momento profesional. «Rafael siempre ha sido ‘tanto gano, tanto gasto’. No ha cambiado eso en su puñetera vida. No me sorprende que no estuviera bien a nivel económico…Si hoy gana 1 millón de euros, mañana gasta 1.100.000 euros, pero eso siempre ha sido así», dijo alguien de su círculo a este medio. Ambos se conocen a la perfección y sabe muy bien de lo que habla, por ello, no tiene ningún reparo en definir a Rafael como un desastre en la economía. «Toda su vida. Es una de su virtudes o defectos, según el modelo de vida que quieras llevar», añadió.