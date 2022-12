Esta semana, Lolita Flores ha hecho las maletas y ha viajado rumbo a Miami, donde tiene prevista una serie de compromisos profesionales junto a su hermana, Rosario Flores, y otros artistas. Aprovechando su visita a la ciudad estadounidense, la cantante ha disfrutado del buen tiempo y se ha dejado ver en bikini mientras surca las aguas del Atlántico con unos amigos. A sus 64 años, no cabe duda de que está estupenda. Prueba d ello son las imágenes que ha subido a las redes sociales, en las que señala: «Viva la vida».

El motivo que ha llevado a la hija de Lola Flores al continente americano no es otro que subirse a los escenarios. Lolita, que el pasado mes de noviembre recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación gracias a «su contribución a la música latina y sus comunidades», ofreció un concierto el pasado 10 de diciembre en el James L. Kgnight Center de Miami. Un recital que llevaba por nombre ‘El abrazo del tango y el flamenco’, en el que ha compartido protagonismo con su hermana Rosario y con uno de los grandes amigos de la familia, Antonio Carmona; también con los artistas argentinos Ariel Ardit y Raúl Lavie.

Han sido días de trabajo que Lolita ha sabido compaginar con momentos de ocio y placer de los que ha dado fe en su perfil de Instagram. A su comentario «Viva la vida», sus amigos han respondido con un montón de mensajes. «Viva la vida y viva TÚ», le dice Lydia Bosch. Bibiana Fernández, por su parte, le dice: «Y que lo digas, Malamente». Otros famosos, como Arcángel, Marisa Martín Blázquez o Rosa Benito, se suman a las felicitaciones por lo bien que se ve.

Vídeo: Instagram

No cabe duda de que la artista vive un momento especialmente dulce. Esta escapada a Florida le ha servido para desconectar unos días de la rutina, disfrutar de sus amigos y reencontrarse con viejas cara conocidas. En lo personal, está encantada con su faceta como abuela. Su hija, Elena Furiase dio a luz el pasado 4 de julio a su segundo retoño, su hija Nala. Tras su boda con Gonzalo sierra y su primer hijo, Noah, en 2018, la joven actriz celebró el bautizo de su niña a finales del pasado mes de noviembre. A la cita no faltó nadie de la familia Flores, así como muchos amigos cercanos.

«Me veo yo, sin ataduras, libre otra vez, sin amor, feliz», dice Lolita en las redes sociales

Tras su paso por Miami, Lolita hará las maletas de nuevo y se trasladará a Puerto Rico. Allí tiene programado un concierto el próximo 16 de diciembre, tal y como ella misma ha anunciado en las redes. «Me voy a Miami y a Puerto Rico a hacer un espectáculo maravilloso que no tiene nada que ver con lo de antes, esta vez cantando», decía en su perfil de Instagram hace apenas seis días.

En su post publicaba una foto en la que sale muy favorecida: «Me veo yo, sin ataduras, libre otra vez, sin amor, feliz por el trabajo que me espera en el teatro. Dejo a mis hijos y a mis nietos, están acostumbrados mis hijos más que mis nietos, los parí siendo ya Lolita Flores». Sin poder ocultar lo «feliz y contenta» que se siente, agradecía «de todo corazón las cosas que me escribís». Y prometía un regreso a España con las pilas caragadas: «Volveré como me voy: llena de alegría, de ilusión por este trabajo futuro… a cantar mis sentimientos».