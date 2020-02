Hace casi un año que Alexis Ledgard dio un paso al frente y presentó una demanda de filiación contra Bigote Arrocet. Buscaba justicia, sin embargo, no ha visto la luz al final del túnel hasta comienzos de esta misma semana. El humorista estaba citado en el Instituto Nacional de Toxicología de las Rozas para someterse a una prueba de ADN que certificase que es su padre legal, y contra todo pronóstico, este lunes 17 de febrero apareció. Con una gran sonrisa e incluso dando declaraciones a los medios apostados en las inmediaciones, Edmundo trató de justificarse. «La ley es la ley y hay que cumplirla. A mí nunca me ha llegado ningún documento. Yo llamé a Alexis y él me dijo que me tenía que presentar. No vine la primera vez porque no recibí nunca nada», desveló. Una presencia que ha llamado especialmente la atención después de que se ausentara el pasado 13 de enero, siendo declarado en rebeldía por el juez. Para conocer el motivo de este giro de tuerca y su posible estrategia, la revista SEMANA ha llamado al abogado del joven, que defiende sus derechos a ultranza.

Primeras palabras de Bigote Arrocet tras someterse a la prueba de paternidad

«No había esperanzas de que fuera. Si no iba se aplicaba la presunción de paternidad y, de esta manera, se tendrá que esperar a los resultados de la prueba. Sabremos algo definitivo en 20 o 25 días«, explica Fernando Osuna. Su incredulidad era grande y, de hecho, el letrado tiene claro, según su experiencia, a qué se debe este cambio tan inesperado. «Creo que la estrategia de Edmundo es generar la duda al juez. Como todavía no se había hecho la prueba y la ciencia no había certificado nada pues…El haber ido puede ser para quedar bien con la sociedad y para que la gente se piense que cumple con su deber. Cuestión de imagen simplemente», dice el abogado de los casos de paternidad más sonados de los últimos años y quien también está detrás la demanda a Julio Iglesias, entre otros rostros conocidos.



Aunque el hecho de que se haya personado, no ha cambiado los planes en absoluto, pues el final habría sido el mismo. Así lo demuestra el apartado 4 del artículo 767, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cual le «habría castigado» de igual manera. «La negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la prueba de esta no se haya obtenido por otros medios».

¿Cuándo podría resolverse este asunto que pone contra las cuerdas a Bigote Arrocet?

No obstante, el final de esta historia está más cercano de lo que algunos puedan llegar a pensar. «El 18 de marzo es la fecha del juicio. La idea es que ese día declaren ambas partes. Irán testigos y se pedirá también que Edmundo declare. Yo ese día también le haré preguntas. (…) En total se tardará entre una y tres semanas. Se decidirá entonces si es el padre legal o no. Con esto de la prueba se puede alargar hasta abril o mayo. Ahí habrá sentencia», comenta.