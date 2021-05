Bigote Arrocet se sorprende al ver cómo María Teresa Campos sigue hablando de él en entrevistas años después de su ruptura. Él tiene intención de contar su verdad, siguiendo los pasos de Rocío Carrasco, como así asegura su amiga íntima, Gemma Serrano. Vea el vídeo

María Teresa Campos asegura que ha superado hace ya bastante tiempo atrás su ruptura con Edmundo Bigote Arrocet, aunque aún le menta en sus entrevistas y guarda reproches hacia el hombre con el que compartió sus días y que le devolvió la ilusión por el amor. Algo que no ha pasado inadvertido en el entorno del cómico chileno, que incluso llegan a asegurar que él mismo se sorprende que todavía le tenga presente a pesar de que mucho ha llovido desde que decidieron emprender caminos por separado, aunque esta decisión fuese unilateral y de manera precipitada. El dolor de la periodista por lo que su pareja le hizo le hace que la herida no llegue a cicatrizar, pero para Gemma Serrano, íntima amiga del humorista y en su día también señalada como supuesta pareja del mismo, no es justificación.

Vídeo: Europa Press

Gemma asegura que, tras hablar con el propio Bigote Arrocet, él está “alucinando porque todavía, años después, le siga sacando” de manera recurrente y le devuelva cada cierto tiempo a la actualidad. El humorista quiso dar un portazo no solo a su relación con María Teresa Campos, sino también a su perfil público, dando la callada por toda respuesta a todo lo que tenga que ver con su fracasado romance. Pero este silencio podría terminar pronto, como así anuncia su amiga, que asegura que él está dispuesto a hablar y explicar qué sucedió realmente ese día que la pareja tuvo una fuerte disputa delante de su familia y que terminó por dinamitar su relación, que él hiciese las maletas y pusiese tierra de por medio para no regresar más.

Gemma Serrano compara el silencio de Rocío Carrasco, tan defendido por María Teresa Campos, con el del propio Bigote Arrocet. Asegura que cuando él hable y cuente su verdad se caerán algunos de los mitos ahora dados por ciertos. Una promesa de que el futuro del clan Campos se tambaleará cuando él hable sin miedos y deje al descubierto qué sucedió realmente entre ellos y que supuso el final definitivo a su, hasta entonces, hermosa historia de amor. Vea el vídeo para conocer todos los detalles de la opinión del cómico chileno en palabras de una de sus personas de confianza. ¡Dale al play!