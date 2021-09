El padre de la colaboradora de ‘Sálvame’ ha protagonizado una monumental bronca tras destaparse su posible traición a su hija.

En plena cuenta atrás para la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, su padre sigue ocupando numerosos titulares. Desde que salió a la luz pública que Bernardo Pantoja no asistirá al enlace mucho se ha especulado sobre la verdadera relación que hay entre padre e hija. Ante la no presencia de su progenitor en su gran día, la versión que ha dado la sevillana es que su estado físico le impide coger un avión y trasladarse hasta la isla de La Graciosa, ya que no es accesible para personas con problemas de movilidad, como es su caso.

En las últimas horas han surgido informaciones sobre el hermano de Isabel Pantoja. Dichas informaciones apuntan a que este podría participar en un reportaje en el que aparece en la playa con su silla de ruedas. Unas imágenes que echarían por tierra las explicaciones de Anabel y que demostrarían que sí podría ir a su boda en las playas canarias. Según han anunciado en ‘Sálvame’, por estas imágenes se ha negociado una cantidad que podría ascender a los 40.000 euros. También se ha adelantado que Bernardo podría estar negociando una aparición televisiva en Telecinco.

«¡Me da igual estar en la cárcel!»

De ser cierta esta filtración, el padre de la novia podría perder un reportaje que le reportaría importantes beneficios económicos. ¿Le ha chafado el programa su posado pactado? Ante esta situación, Bernardo Pantoja ha perdido los papeles contra la prensa gráfica. Y ha montado en cólera mostrando su cara más agresiva. «Te meto una ‘mascá’ que te mato», ha dicho, «Así no vayas conmigo, ¡que te corto el cuello!» cuando le han preguntado por la boda de su hija.

Amenazante, el sevillano ha lanzado graves amenazas.»¡Que no hables! ¿Te vas a callar la boca ya? ¡Que te calles te he dicho, que no hables… que me tiene mosqueado», dice en unos audios recogidos por el programa de Telecinco. «¡Estoy dispuesto a matar! ¡Y a hacer pum, pum, pum! ¡Aunque me metan en la cárcel! ¡Que a mí me da igual estar en la cárcel!», ha sentenciado.

El monumental cabreo de Bernardo Pantoja

«Voy a hacer un reportaje en el Puerto de Santa María», ha explicado Bernardo. «Me cago en los muertos de toda la gente de las revistas. ¡No quiero nada con ellos, nada!», añadía. El motivo de su monumental bronca, según ha dejado caer Carlota Corredera, es que sus imágenes en la playa sería la prueba definitiva de que lo han pillado traicionando a su hija.