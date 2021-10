Belén Rueda vivió una noche inolvidable en el Festival de Sitges, donde en los minutos previos posó por primera vez en un photocall junto a su pareja, Javier Artime.

Belén Rueda se ha convertido en una de las protagonistas de la gala inaugural de la 54ª edición del Festival de Sitges. A parte de por su outfit, ya que se había enfundado en un espectacular vestido rojo, también lo ha sido por el galardón que ha recibido: el Gran Premio Honorífico por su exitosa carrera como actriz. Una cita a la que ha acudido acompañada de su pareja, Javier Artime, con el que mantiene una relación sentimental desde hace más de dos años.

Aunque él se mostraba tímido y siempre procuraba alejarse de los flashes en esta ocasión ha hecho una excepción y ha posado junto a su pareja en el photocall. Justo en él se propinaban carantoñas e incluso se fundían en un romántico beso con el que acaparaba todas las miradas. Su diferencia de edad jamás ha sido un problema para ellos, aunque haya para quien haya resultado llamativa: ella tiene 56 y el 36 años. Piloto de profesión y amante del deporte, ha encontrado en Belén Rueda un refugio en el que apoyarse siempre que lo necesita. Juntos forman el tándem perfecto y así se ha demostrado a lo largo de su relación.

Belén Rueda desde que comenzaran no ha dudado en gritar a los cuatro vientos lo que sentía por él. Por ejemplo en su cumpleaños, cuando no desaprovechó la oportunidad en un día tan especial para él: «Si la sombra de la felicidad te sigue y es posible alargarla ,quiero que sea contigo. Hoy es un día especial porque hace años nació la persona que comparte vida conmigo. Siempre a tu lado». Pasaron juntos el confinamiento y eso supuso para los dos una prueba de fuego que superaron con nota, aunque no estuvieron solos. La intérprete y su chico llegaron a convivir en la misma casa con hasta siete personas, lo que demuestra que no tuvieron tiempo para aburrirse.

Esta es la primera vez que Belén Rueda y su chico posan en un photocall, lo que convierte esta cita en un día inolvidable para ellos. Tal fue el orgullo que Belén Rueda sintió que incluso ella misma compartió este instante en su perfil de Instagram bajo la frase «en la mejor compañía». Ambos estaban guapísimos y vivieron con mucha ilusión una noche que horas después ha compartido la mayoría de los medios de comunicación. Tras ser galardonada de manos del director de cine, J.A Bayona, Belén Rueda aseguró tener solo buenas palabras para este festival que tanta alegría ha llevado a su vida. «Sitges es muy especial, se respira cine e ilusión», dijo.