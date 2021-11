Dos semanas después de tener que ser operada de urgencia tras fracturarse la tibia y el peroné, Belén Rodríguez ha reaparecido en la escena pública. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde ha publicado una foto suya sentada en una silla de ruedas que empuja su amigo Kiko Hernández. Este se ha convertido en su gran aliado tras la intervención quirúrgica. Incluso se ha mudado a su casa durante unos días para acompañarla durante la convalecencia. Por este motivo, la colaboradora ha hecho público in mensaje de agradecimiento cargado de complicidad. “Siempre me vas a querer. Yo represento para ti todos los pecados que nunca has tenido el coraje de cometer”, ha escrito en su perfil de Instagram. Todo ello con el hashtag «gracias infinitas» que pone la guinda a su post.

El percance que la ha obligado a permanecer alejada de su trabajo en televisión sucedió el pasado 12 de octubre. Belén Rodríguez sufrió una aparatosa caída en el baño de su casa. Como consecuencia de su tropiezo tuvo que ser operada de urgencias. Tras su ingreso hospitalario, no le quedaba más remedio que descansar, reponer fuerzas y recargar pilas para poder volver al trabajo lo antes posible.

Sus confesiones más íntimas en ‘Sábado Deluxe’

Poco antes de su accidente doméstico, Belén concedía una sincera entrevista en ‘Sábado Deluxe’, donde habló de la relación de amistad que tiene con Las Campos, con Rocío Carrasco o incluso de su vida íntima. Como el trío que hizo con Jorge Javier Vázquez. «Yo le presenté un muchacho a Jorge y nos fuimos a comer. Terminamos en su casa tomando un refresco. Nos desnudamos en el jacuzzi los tres. Jorge tenía muchísima curiosidad», relataba. «Yo me fui y los dejé allí. Ha sido el único trío de mi vida… Lo recuerdo con mucho cariño, fue una experiencia muy bonita porque fue con una de las personas a la que más he querido en mi vida».

A lo largo de este tiempo de recuperación, muchos de sus compañeros de Telecinco le han enviado palaras de apoyo. Entre otros, Chelo García Cortés, Máxim Huerta, Carmen Alcayde o Anabel Pantoja, que no dudó en ir a visitarla.

«Estoy mejor, poco a poco», dice Belén Rodríguez a SEMANA

Hace unos días, la redacción de SEMANA se puso en contacto con Belén Rodríguez para saber cómo se encuentra después de su aparatosa caída. «Estoy mejor, poco a poco», decía. Ahora tiene que llevar escayola y andar con la ayuda de muletas, pero se lo toma con filosofía y muy positiv. Ante todo, intenta tomarse este inesperado revés de salud con mucho sentido del humor. Ahora se esfuerza en «aprender a caminar de nuevo», un proceso en el que cuenta con la inestimable ayuda de todos sus amigos, en especial el de Kiko Hernández. O el de Carmen Borrego, amiga desde hace décadas, quien la acompañó hasta el hospital recientemente para acudir a una de sus revisiones médicas.