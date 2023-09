Belén Rodríguez explica cómo fue su despedida de María Teresa Campos

Belén Rodríguez está más que agradecida a Terelu Campos por haberle llamado para que se pudiera despedir de María Teresa Campos antes de su fallecimiento. Las hijas de la veterana comunicadora y la colaboradora dejaron atrás sus desavenencias y se mostraron unidas ante el difícil momento. Días después de vivir este fuerte golpe, la periodista ha explicado en 'Fiesta' cómo fue su despedida de su segunda madre.

Nerviosa y con un nudo en la garganta, Belén Rodríguez ha reconocido que para ella ha sido "muy gratificante" poder darle un último adiós a María Teresa Campos, a quien no veía desde hace tiempo a raíz de sus desavenencias con Terelu Campos y Carmen Borrego. "Les agradezco haber tenido esa oportunidad. Se pondrían en el lugar de Teresa, ella lo hubiera querido. Además, ellas saben que para mí también era muy importante", ha explicado. La relación entre la periodista y la veterana comunicadora iba más allá de lo profesional. Compartieron muchas horas juntas y Belén Rodríguez consideraba a María Teresa como una segunda madre.

Según cuenta la colaboradora de televisión, no veía tan grave la situación de la presentadora tras la llamada de Terelu Campos, aunque su visión cambió una vez llegó al hospital. "Para mí lo importante era despedirme. Al día siguiente volví al hospital y teníamos claro que iba a ser ese día", cuenta. De la misma forma, también ha querido desvelar cómo fue su llegada a la habitación en la que estaba ingresada María Teresa Campos: "Yo me fui del programa. Era una situación difícil. Hacía mucho tiempo que no veía a la familia. Fue muy emotivo. Llegué muy destrozada. Cuando Terelu me cuenta la situación sigo estando optimista. No creo que se vaya a morir. No me lo creía. Para mí lo importante era despedirme".

Belén Rodríguez y María Teresa Campos, muy cómplices

Ambas eran muy cómplices, pasaban muchas horas juntas y mantenían largas conversaciones. Muchas de ellas comentando los realities de Telecinco. "Éramos muy iguales. Era muy divertida y teníamos un sentido del humor muy parecido. El mismo que ha sacado Alejandra", admitía la periodista. Igualmente, la colaboradora ha revelado que la veterana comunicadora fue a la primera que llamó tras la muerte de su madre. Además, también ha hecho hincapié en que nunca tendrá suficientes palabras de agradecimiento para Terelu y Carmen por haber dejado que estuviera al lado de su madre para darle su último adiós.

