El cumpleaños de Belén Rodríguez que ha reunido a medio Telecinco

9 Carlota Corredera se pronuncia sobre las ausencias al cumpleaños

Por su parte, Carlota Corredera, que también hizo acto de presencia, aseguró que no sabía la razón por la que varios compañeros de ‘Sálvame’ no habían acudido al cumpleaños. “Me parece muy bien la libertad que hay a la hora de invitar“, contaba la presentadora de Telecinco. Entre los ausentes se encontraban: Chelo García Cortés, Rafa Mora y Lydia Lozano.