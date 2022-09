La vuelta de Belén Esteban ya ha llegado. La colaboradora de televisión ha reaparecido este lunes en el plató de ‘Sálvame’ después de casi cinco meses sin hacerlo. Fue el pasado 25 de abril cuando se fracturó la tibia y el peroné por culpa de una mala caída mientras hacía un juego en pleno directo. Después de varias intervenciones y de una dura rehabilitación, la ‘princesa del pueblo’ ha vuelto a su puesto de trabajo, algo que estaba deseando hacer para retomar la rutina y para reencontrarse con sus compañeros.

La colaboradora de televisión regresa a ‘Sálvame’ con su muleta

La colaboradora de televisión no puede estar más feliz con su vuelta al trabajo. La primera imagen que hemos visto de ella ha sido junto a todos sus compañeros de programa. La hemos visto junto a su muleta, de la que no se separa por el momento. Y es que Belén todavía está inmersa en su recuperación y tiene que andar con la ayuda de muleta hasta que pueda apoyar al completo el pie afectado.

«Todo muy bien», ha declarado ante la pregunta de Adela González sobre cómo habían ido sus vacaciones. No ha añadido nada más y se ha limitado a sonreír. Lo que sí ha demostrado es que viene con gran sentido del humor. Todos los colaboradores estaban hablando de la identidad del nuevo colaborador de ‘Sálvame’ y Laura Fa ha declarado que va a salir corriendo ante la sorpresa de la tarde. Belén Esteban no ha dudado en poner un toque de humor al momento y ha dicho que ella no va a salir corriendo, en tono de broma. Y es que el hecho de que no esté recuperada del todo le impide correr.

Asegura que todo está bien tras sus vacaciones de verano

Deseaba su vuelta al trabajo

Belén dejó claro hace unos días que estaba lista para volver a reencontrarse con sus compañeros, aunque todavía le quedan meses de rehabilitación. Ella misma explicaba los motivos por los que ha decidido volver ya al trabajo. «El 5 de septiembre vuelvo. Ya con ganas, aunque ahora tengo que volver a recuperación», declaraba hace unos días en la puerta de su casa, hasta donde llegó con ayuda de una muleta.

«Tengo un alta por mejoría, entonces puedo volver a trabajar, quiero volver para que mi cabeza esté mucho mejor y volver a mi vida normal que ya estoy muchísimo mejor», aunque confesaba que para el alta definitiva aún le queda: «El alta seguramente que hasta el año no me la den porque la fractura ha sido muy complicada, pero que estoy bien de verdad, estoy muchísimo mejor».