Belén Esteban ha publicado fotografías inéditas del día de su boda junto a Miguel Marcos, un álbum muy romántico que ha dejado sin palabras a todos.

Belén Esteban quizás no tenga este martes 22 de junio su aniversario de boda esperado. La colaboradora está triste y preocupada por Mila Ximénez, razón por la que ha visto este día empañado, sin embargo, eso no quita que tenga motivos más que suficientes para gritar al mundo lo enamorada que sigue de su marido. Miguel Marcos y ella forman el tándem perfecto, prueba de ello, que el año que viene quieran pasar de nuevo por el altar, aunque esta vez por la iglesia. Es el sueño de Miguel y Belén pondrá todo su empeño porque se cumpla. Precisamente para recordar el precioso día que vivieron en Alcalá de Henares hace justo dos años, la de San Blas ha publicado varias imágenes que hasta ahora no habían sido vistas. En ellas, el matrimonio aparece inmensamente feliz, derrochando complicidad y dejando claro que están muy enamorados del otro, fotografías que han sido muy aplaudidas por sus seguidores de Instagram.

En ellas, aparecen ambos vestidos de novio, besándose y posando de forma muy natural para el fotógrafo que ese día supo captar cada uno de los momentos del enlace. Un post en el que Belén además de desempolvar estas fotos, ha incluido una emotiva dedicatoria. «22-06-2019. Recordando uno de los días más felices de mi vida. Te Quiero» ha escrito Belén en su perfil. Este romántico texto se ha convertido en una tradición para ella y es que Belén Esteban no pierde la oportunidad siempre que puede de decirle a su marido que quiere pasar el resto de su vida con él. Fue hace tan solo unos días cuando en ‘Sálvame’ reveló sus planes para el año que viene con él: «Que me voy a casar otra vez por la iglesia! Me iba a casar en junio. Tiene más ganas mi marido que yo, porque yo estoy casada, pero como él es de Paracuellos le hace ilusión casarse en su pueblo. Este año no hemos podido por el Covid, que era poca gente. Nos queremos casar el año que viene y hacerlo con toda la gente que queremos», dijo pletórica.

Su gran día tendrá lugar en la iglesia de San Vicente Mártir, una cita muy especial, al igual que la que tuvo lugar en la finca La Vega del Henares hace ya dos años. Entonces, celebraron una ceremonia civil, ya que ella había contraído matrimonio religioso con Fran Álvarez el 27 de junio de 2008 y aún no había obtenido la nulidad de su unión eclesiástica. No obstante, tras su fallecimiento Belén Esteban puede casarse por la iglesia como ella deseaba, preparativos en los que probablemente todavía no esté inmersa. Aunque el covid derribó muchas de las ideas que ella tenía para este año, ella y Miguel prefieren esperar a que termine la crisis sanitaria para volverse a dar el ‘sí, quiero’ ante su familia y amigos más íntimos.