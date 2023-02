Belén Esteban rompe a llorar en 'Sálvame' tras un comentario de Kiko Matamoros

Belén Esteban ha respondido en 'Sálvame' a las palabras de su compañero Kiko Matamoros. En un programa anterior comentó que trabajar junto a ella no siempre era lo más fácil, que “si eres amigo todo estupendo” pero que, al final, “es muy complicada en un plató”. Ante esto, la de Paracuellos del Jarama, visiblemente triste y dolida, no podía reprimir las lágrimas y aseguraba que “me considero una buena persona. Si he podido echar una mano a un compañero se la seguiré dando”.

Su trayectoria profesional comienza en los años 2000 de la mano del programa ‘El Bus’, donde aparecía como comentarista de diferentes temas. En los últimos días se ha hablado en el plató sobre esos comienzos, sobre cómo se había enfrentado ella a su presencia ante las cámaras y cómo se muestra ahora en los mismos. Aunque asume que "tuve una mala época en mi vida", sabe que no se reconoce ante todo eso. Afirma con total seguridad, que "voy con la cabeza bien alta" en ese sentido.

Con la emoción a flor de piel, le recordaba a su compañero Kiko Matamoros, sentado a su lado, que no siente ni mucho menos que ella haya sido así. Cree que en toda su trayectoria profesional, "he dado guerra y la seguiré dando", pero que nada más lejos de la realidad. No duda en que el programa de la Fábrica de la Tele en el que se encuentran es un buen ejemplo de todo esto. Este, al final, es "el programa de mi vida", donde han coincidido y estado más tiempo y el que puede tomar como mejor ejemplo. Ambos, después de todo, han decidido resolver sus diferencias durante la emisión del programa en Telecinco.

Belén Esteban se emociona recordando la ayuda de Jorge Javier Vázquez

Febrero no está siendo un mes sencillo para Belén Esteban en el plató de ‘Sálvame’. El pasado día 22 emocionó a todos sus compañeros y espectadores. Explicó un momento en su vida, hace más de 10 años, que le supuso un antes y un después. Ella estaba pasando una mala época y una reunión junto a Raúl Prieto, David Valdeperas y Jorge Javier Vázquez le hizo darse cuenta de algo, que tenía que cambiar. En ese momento el presentador de 'Sálvame' “me dijo una frase" que le hizo pensar, que no quería decir "por respeto a mi madre” pero que le hizo replantearse todo.

Con lágrimas en los ojos, narraba como en ese momento se puso en las mejores manos para solucionar todo. Fundamental ha sido siempre tener a su lado a personas que le han dado herramientas: "Tuve ayuda para que me ayudaran". En ese momento se sintió muy fuerte para decir que "hace 11 años que no he tenido una recaída". Ahora se siente con su vida más feliz que nunca y ya ha conseguido reconocerse ante el espejo. Antes, contaba, que no podía: "Mi psicólogo me dijo que cuando me mirara al espejo, porque no me veía bien, me dijera cuánto valía y lo guapa que estaba". Todo ese proceso la ha llevado al punto en el que quería, y quiere, estar: "Soy yo, la que quiero ser, Belén Esteban". Por eso se mostró tan empática con Berta Vázquez, su imagen y los comentarios que había recibido por ello. En su mensaje le mandaba todo su apoyo y le decía que "sabes que solo me importas tú, como persona y eres una gran actriz".