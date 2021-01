«Ha sido egoísta… Me ha defraudado». Con estas palabras ha explicado la colaboradora la razón de su crisis con la sobrina de Isabel Pantoja.

Todo empezó un 18 de diciembre. Anabel Pantoja hizo algo que molestó, y mucho, a Belén Esteban. Desde entonces, ambas colaboradoras no se dirigen la palabras y han sido objeto de un sinfín de titulares. Hasta ahora, la madrileña se había limitado a explicar que estaba dolida con su compañera por un gesto que no le gustó. Sin embargo, este lunes, la ‘Princesa del pueblo’ se ha sentado de nuevo en ‘Sálvame’ (tras una semana de baja médica) para contar con todo lujo de detalles «lo que ha pasado».

Y, tal y como ha publicado SEMANA, lo que las ha distanciado en este tiempo tiene que ver con las respectivas joyas que ambas venden en las redes sociales. Anabel tiene su colección de joyas desde hace años. Belén, por su parte, acaba de lanzar su nueva colección. Cuando la madrileña compartió fotos de sus pendientes y collares en su perfil de Instagram, la andaluza subió ocho fotos de sus joyas cinco minutos después.

Anabel llamó al equipo de la colección de joyas de Belén para quejarse de que iba a quitarle toda la clientela

«Imagínate que yo tengo una multinacional y que esa multinacional tiene sedes. Contrato a Mila para que haga una cosa, a Matamoros para que haga otra cosa. Aunque yo tenga distintos equipos es la misma empresa», detallaba la ‘Princesa del pueblo. «¿Qué pasa? Que a mi sede ella ha llamado por teléfono y dice dos cosas que a mí me matan: “¿Qué hacéis haciendo una campaña con Belén Esteban? ¿No os dais cuenta de que me va a quitar toda la clientela?”. Eso me mata porque yo no hubiera hecho eso. Y a mí gente de mi sede me lo cuenta. Yo no puedo competir con ella porque no lo he hecho nunca. Decir que “me vais quitar la clientela”… Sabéis que las joyas de Anabel me encantan y las he subido. A lo mejor ese detalle no es nada para mucha gente», subrayaba.

«Cuando me lo cuentan yo llamo a una persona de la multinacional de alto rango y me dicen que sí es verdad que ha llamado a alguien del equipo y a mí me dolió mucho», añadía. «Ella no dice en ningún momento la versión que yo tengo. Ella cree que estoy enfadada por las ocho fotos que sube. Está molesta porque no la pido opinión para que ella me aconseje. ¿De qué me vas a aconsejar? ¿Qué me ponga el pendiente en la oreja o que me ponga el pendiente en el pie? Es que mi colección es muy poco género».

«Ha dicho cosas que no me han gustado»

Asimismo, ha confesado que lo ha pasado muy mal. «Yo lloré y cenando en casa los tres lo comenté. Y me dijeron que estaba muy feo. Y está muy feo. Me sentí mal. Si ella hace eso por una línea de joyas…. No sé. Ella me ha estado escribiendo, que sabía que había metido la pata. Sé que voy a coincidir dentro de poco con ella. La saludaré, pero ahora estoy muy enfadada y no quiero decir cosas que le duelan. Ha dicho cosas que no me han gustado», zanjaba.

En estos momentos, Belén necesita tiempo para superar el gesto de su amiga: «Yo sé que ella me quiere, pero en ese momento ha sido egoísta. Cuando no he actuado bien se lo he dicho. Con ella me he enfadado mucho con esto de su tía». No oculta que se siente decepcionada: «A mí me ha defraudado. Y hay cosas que no se tienen que decir. Ella no se ha dado cuenta de que todo lo que tiene es por este trabajo. Yo me he querido ir 2.500 veces, pero no puedo. Lo que ha hecho me ha dolido mucho no, me ha dolido muchísimo. Lo de las ocho fotos me sorprendió, pero no le di importancia».

Sincera, Belén Esteban ha asegurado que Anabel vive en una realidad paralela: «Ella viene a Madrid y vive en un mundo irreal. Se lo he advertido mucho y Raquel Bollo se lo ha dicho muchas veces, que espabile». Incluso cree que tiene «muchos ramalazos de su tía». No con ella, «pero sí con mucha gente». Con mucha «tristeza», se ha lamentado de la escasa inquietud que ha mostrado la sevillana: «Muy preocupada no debe estar cuando está en la playa».

«No quiero hablar con ella»

Belén ha aclarado que «no estoy decepcionada, estoy dolida. Yo lo he vivido como yo siento las cosas. No es que yo sea le mejor amiga del mundo porque tendré 1.500 fallos defectos y me habré equivocado 1.280 veces pero creo que cuando me he equivocado soy una persona que no me cuesta decir lo siento». Hasta ahora no ha querido ponerse en contacto con Anabel: “No la he llamado, es que no quiero hablar con ella. Yo decido en mi vida las cosas que hago y decido hacerlo así. La tenía que haber llamado antes, pero es que no quiero hablar con ella, soy consciente, pero no quiero hacerlo».

«Mi marido me ha dicho que hable con ella antes, pero yo decido lo que tengo que hacer. Sé que hoy la tenía que haber llamado, soy consciente de eso, pero no he querido hacerlo», ha admitido la colaboradora. En su encuentro con sus compañeros de ‘Sálvame’, ha recalcado que no se ha sentido mal por un tema de celos o de egos respecto a sus negocios de joyas: «Yo no soy influencer. Yo vivo de mis colaboraciones en ‘Sálvame’. Yo vivo de mi trabajo. ¿Qué hago una o dos acciones? Sí. Anabel lo hace muy bien, pero ha hecho algo que me ha dolido muchísimo». Ha negado cualquier «rivalidad» porque ella no se considera una ‘instagrammer’: «¡Si yo hay meses que no subo nada! Yo no vivo de las redes. Si yo quisiera competir me dedicaría más a las redes». A pesar de que lo sucedido le ha causado un profundo dolor, no piensa romper su amistad con Anabel Pantoja: «Es mi amiga. Yo la quiero mucho pero necesito un poco de tiempo».