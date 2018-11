Belén Esteban responde a Toño Sanchís: “Págame el dinero”

7 Belén Esteban ha contestado en ‘Sálvame’ a la entrevista de Toño

Belén Esteban asegura que “Si me hubiera callado, ¿qué hubiera pasado conmigo? Que Hacienda me hubiera quitado todo. Ahora mis cuentas las llevo yo y sé lo que cobro. A mediados de enero ya sabré todo. Y tú también. Porque igual que me llegan los papeles judiciales, también te llegan a ti”, sentencia, sin dejar claro a que se refiere con esta última declaración de lo que acontecerá a mediados de enero.

Puede que a lo que se refiere es a la subasta de la casa de Toño Sanchís, que ha sido tasada por 500.000 euros, pero que cuenta con una hipoteca de casi 300.000 euros: “Él debe al banco 260 mil. Entonces la casa sale a subasta por ese dinero. El primero en cobrar es el banco y yo soy la primera que puede pujar en ella”, responde.

