Este martes 28 de diciembre, Laura Matamoros hablaba de cómo había sido su segundo parto después de dar a luz en la tarde del lunes. La influencer ya tiene a su bebé en brazos, un niño al que han decidido llamar Benjamín, como su padre, Benji Aparicio. La joven se puso en las manos de una clínica privada para el parto y ha asegurado que todo ha salido de maravilla. Sus palabras han hecho que otras mamás hablen de cómo fue ese momento tan especial de su vida. Sin ir más lejos, Belén Esteban ha querido recordar cómo fue su parto por cesárea. «A los 8 meses me lo provocaron porque soy diabética. Hace 22 años», ha dicho Belén. «Me hicieron cesárea», confiesa.

Belén Esteban ha recordado lo mal que lo pasó tanto durante el parto como después

Una de las preguntas que más se han hecho los colaboradores era si Jesulín de Ubrique se encontraba en el paritorio junto a la de Paracuellos del Jarama. Belén Esteban no ha dudado ni un minuto en responder: «El padre estuvo conmigo, vio a la niña nacer». La colaboradora de televisión ha recordado con mucho cariño el momento en el que dio a luz a su única hija: «Yo muy bien, la tuve en la Clínica Belén. Me lo provocaron y lo pasé mal hasta que me pusieron la epidural. Lo pasé mal por las contracciones. Tardaron en ponerme la epidural. Yo no dilataba», ha asegurado.

A pesar de que ha sido uno de los momentos más felices de su vida, Belén Esteban asegura que después del parto no fue un camino de rosas: «Yo no he sido de antojos ni nada. En la recuperación lo pasé mal. Yo lo pasé muy mal, en eso sí. Lo pasé mal una semana con los puntos», ha relatado la de Paracuellos del Jarama. A continuación, Belén también ha confesado que no le dio el pecho a su hija: «Yo di biberón. Además me dio una subida de pecho… Mi madre siempre me decía «tú, el pecho». Que yo respeto eh. A mí me dio la subida de la leche y me puse con 40 de fiebre. Malísima», ha asegurado.

Ha confesado que Jesulín de Ubrique le hizo un regalo tras dar a luz a su hija

Kiko Hernández ha querido ir un paso más allá y le ha dicho que normalmente el padre le hace un regalo a la madre una vez que ha dado a luz: «¿Qué te regaló Jesulín?», le ha preguntado. Belén Esteban ha asegurado que aunque sí que le hizo un regalo, no lo recuerda. Además, ha confesado que prefiere no hablar de ese tema: «No me acuerdo. Me hizo un regalo, pero no me acuerdo cuál. No quiero hablar de esas cosas», ha dicho. ¿Con qué le deleitaría el torero?