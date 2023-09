Belén Esteban reaparece tras el final de 'Sálvame': "Me han tirado la caña de otras cadenas"

El fin de 'Sálvame' no ha dejado en el paro a Belén Esteban. La colaboradora de televisión ha querido dejar claro que sigue teniendo muchos proyectos profesionales con los que cumplir. Este lunes ha reaparecido con un look de lo más primaveral como imagen de la campaña de promoción de una nueva tarifa de 'Crea Energía', una nueva energética digital. Un nuevo proyecto que le ha hecho volver al trabajo tras un verano de lo más intenso.

La 'princesa del pueblo' ha hablado precisamente de cómo ha sido este verano tan diferente para ella: "Desde el 19 de julio no he parado, he ido a América y Sudamérica cuatro veces, ida y vuelta. He estado en Miami y México trabajando con Netflix, sale en octubre el documental. No sé si sabéis el título... Se llama 'Sálvese quien pueda'. Me fui luego de vacaciones con la familia, que nos hemos ido a Estados Unidos. Todo muy bien. Ahora ya vuelta al trabajo", ha empezado diciendo Belén Esteban.

Pero ha querido dejar claro que no está en el paro. Muchos fans le han parado por la calle para empatizar con ella, pero Belén Esteban siempre ha sido clara: "No estoy en el paro, quiero decirlo, porque la gente me para por la calle y me da el pésame. Sigo trabajando. Agradezco a la gente las cosas que me dicen de que echan de menos 'Sálvame'". Ahora solo está a la espera de que salgan a la luz nuevos proyectos.

La 'princesa del pueblo reconoce que le han llamado de otras cadenas

"Yo tengo un contrato con una productora, 'La fábrica de la tele', y hay sorpresas que no puedo contar. Pero que la gente no se preocupe, porque había gente que me quería dejar dinero. Estoy bien, estamos trabajando. Hemos hecho lo de Netflix que es maravilla pura", ha desvelado con ilusión. Porque no se acaba su vida laboral tras el fin de 'Sálvame'. De hecho, no solo tiene muchos proyectos con su productora, sino que la han contactado de otras cadenas: "Me han tirado la caña de otras cadenas, me han llamado hasta de la radio. Pero nunca he hecho radio", confiesa.

Pero ella ya tiene otros planes en la misma cadena. Eso sí, no como antes: "Lo nuevo va a ser tele, pero no como antes, no como para estar todos los días. Estoy muy contenta de lo que voy a hacer, estoy muy ilusionada", declara.

La vuelta al cole de Telecinco

Telecinco tiene nuevos planes. El mes de septiembre ha empezado con ganas en la cadena, aunque no con el éxito que esperaban. Jorge Javier Vázquez está al frente de 'Cuentos chinos', la nuevo opción de la cadena para competir con Pablo Motos. Belén Esteban asegura que ve a su amigo todos los días: "Veo todas las noches el programa de Jorge Javier Vázquez. Me encanta, pero ahí falto yo", empieza diciendo entre risas. Pero deja claro que no estará allí: "No me veréis. 'Cuentos chinos' es un nuevo programa, pero yo estoy en otra cosa. Para mí el mejor presentador de televisión es él".

Aún así, sueña con ir al plató de 'El Hormiguero': "A mí si me llaman de 'El Hormiguero', también voy a 'El Hormiguero', pero como esto lo lleva Netflix... no sé cómo harán la promoción. Cuando sea la premiere va a ser fantasía pura, pero cuando veais los capítulos, vais a flipar... no he visto nada todavía, pero con lo que he vivido... Fantasía pura. No puedo contar nada porque Netflix me corta la cabeza".