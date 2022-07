Este miércoles, Belén Esteban rompía su silencio en su revista, en SEMANA, y se abría en canal para relatar el calvario que ha pasado en estos meses por su caída en ‘Sálvame‘. Días después, ha vuelto por todo lo alto a su programa, el ‘Deluxe‘, y se ha puesto al día de todas los temas de la crónica social. En este repaso, la colaboradora de televisión se ha pronunciado sobre la portada de esta revista en la que se descubría a la nueva ilusión de Paz Padilla, Fran Medina.

Antes de su despido de ‘Sálvame’, Paz Padilla y Belén Esteban protagonizaron un tenso rifirrafe. Desde entonces, la de Paracuellos ha confesado que no ha sabido nada de ella en todo este tiempo. Eso sí, se ha alegrado de ver a la que fuera presentadora de ‘Sálvame’ de nuevo ilusionada. «Me alegro que ella tenga una relación. Si está feliz y contenta. Ella se portó de todo lo que pueda decir con su marido. Me alegra mucho que ella está feliz«, cuenta.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha hecho hincapié en que no la ha llamado y que ella no ha recibido ninguna llamada de la humorista a raíz de su estrepitosa caída. Eso sí, ha agradecido las palabras que ha tenido la presentadora en algunas declaraciones que ha hecho a medios. Belén Esteban sabe que algún día sus caminos se volverán a unir: «Seguramente la llamaré o me llamará, hemos tenido cosas. La vida sigue, le deseo lo mejor y creo que ella también me desea lo mejor».

La semana pasada, Paz Padilla y Fran Medina se convertían en los protagonistas de SEMANA, donde aparecían comiéndose a besos durante sus vacaciones de verano. La pareja de tortolitos no se esconde y disfruta de su relación, que comenzó hace ya un año. En un baño de lo más refrescante, ambos dieron rienda suelta a su amor y se fundieron en varios besos y abrazos.

Belén Esteban pide perdón a sus compañeros

En su reaparición televisiva, Belén Esteban ha aprovechado la ocasión para pedir disculpas a varios de sus compañeros puesto que en todo este tiempo no ha tenido ánimo para contestar a sus mensajes. De la misma forma, la colaboradora de televisión ha agradecido todas las palabras que le ha dedicado en las últimas semanas el Maestro Joao, así como todos los mensajes de aquellos que querían ir a su casa a verla.

«Todos mis compañeros, sonido, redacción, cámaras, todo Mediaset… Conmigo se han volcado. Sé quién está a mi lado y sé quién no quiero tener a mi lado, gente que está por estar. Me he sentido querida. Belén Rodríguez sabe lo que he llorado, Jorge me decía que quería venir a verme. Tú eres muy arisco, me he emocionado, sabía que iba a llorar y no quería«, aseveraba la de Paracuellos.