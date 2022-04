Belén Esteban está triste y no lo esconde a su entorno. De hecho, el propio Jorge Javier Vázquez aseguraba que «anímicamente estaba devastada« tras su aparatosa caída y es que tendrá que ser operada próximamente. La colaboradora de televisión ha reaparecido horas después de confirmarse, agradeciendo a todos la preocupación mostrada por ella. Aunque, de momento, está intentando digerir las consecuencias de romperse la tibia y el peroné, por lo que no está respondiendo mensajes o llamadas, pero insiste en que está infinitamente feliz por todo el cariño recibido. «Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo. Solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño», dice Belén.

