Este viernes, Belén Esteban y Olga Moreno han acudido a los Juzgados de Plaza Castilla después de que el juez las llamaran a declarar

Hace unas semanas que conocimos la noticia de que Rocío Carrasco había interpuesto dos demandas: una a Belén Esteban y otra a Olga Moreno. Este viernes, el juez ha llamado a declarar tanto a la colaboradora de televisión como a Olga y han acudido a los juzgados de Plaza Castilla de Madrid. La primera en llegar ha sido la propia Belén Esteban, que lo hacía acompañada por su abogado y su marido, Miguel Marcos. Rociíto demandó a la colaboradora por revelación de secretos por desvelar la deuda con Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid . Poco tiempo después, era Olga Moreno la que llegaba a las inmediaciones de los juzgados. También lo hacía acompañada por su abogado y por Antonio David Flores. Olga acudía porque supuestamente era la persona que había filtrado la información a Belén.

Belén Esteban asegura que se encuentra muy tranquila

A su llegada a los juzgados, Belén Esteban hablaba con los medios de comunicación que se encontraban allí presentes, asegurando que «vengo porque me ha citado a declarar el juez y tengo que venir, pero esto no es un juicio«. Además, ha señalado que «Estoy muy tranquila» y que no se arrepiente de nada de lo que ha dicho: «Yo informo como informáis todos vosotros donde trabajáis«, decía a los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones para recoger las declaraciones de las dos mujeres que tenían que enfrentarse al juez tras las demandas interpuestas por Rocío Carrasco.

Vídeo: Europa Press

La colaboradora de televisión asegura que no tiene miedo y ha explicado que ella trabaja en un medio de comunicación. «Yo trabajo en Sálvame, un programa de información de gente de corazón. ¿Dónde trabajo? ¿En la Bolsa de España o en Sálvame diario y Deluxe?», pregunta a los reporteros que se encuentran en las inmediaciones. «Igual que informan de mí, yo puedo informar«, asegura la colaboradora de televisión quien no se arrepiente de lo que dijo en su momento.

Olga Moreno no quiere hablar con la prensa

Tal y como hemos dicho anteriormente, a los juzgados también acudía Olga Moreno. A diferencia de Belén, la mujer de Antonio David Flores prefería guardar silencio ante la prensa que se encontraba esperando sus palabras. En su lugar sí que ha hablado el que fuera Guardia Civil. «No es un día complicado ni mucho menos», ha asegurado el colaborador de ‘Sálvame’. Además, ha desmentido que haya utilizado a Belén Esteban para destapar asuntos sobre su ex, Rocío Carrasco. «Quien ha dicho eso que lo demuestre en un juzgado», ha dicho en referente a lo anterior. También ha querido desmentir una mala relación con la de Paracuellos del Jarama: «Me llevo fenomenalmente bien con mi compañera Belén, yo me llevo bien con todo el mundo». Puedes escuchar la conversación al completo, a continuación.

Vídeo: Europa Press