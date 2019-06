Los mensajes hackeados a Belén Esteban que hacen peligrar la exclusividad de su boda

Belén Esteban tenía todas las ilusiones puestas en su boda con Miguel Marcos, celebrada este sábado en la finca de La Vega de Henares, en Alcalá de Henares. Tal y como ella y sus invitados han subrayado, la celebración ha sido todo un éxito, dado que cumplieron con su objetivo de pasárselo bomba en una celebración al amor y la amistad. Sin embargo, un hacker logró hacerse pasar por Belén Esteban y mandar mensajes a sus invitados para tratar de conseguir información privilegiada y fotografías que rompiesen con la exclusividad que la novia ansiaba para su gran día. Unos mensajes que poco a poco están saliendo a la luz.

La propia Belén Esteban ha denunciado en un cuartel de la Guardia Civil la usurpación de su identidad en su móvil durante su boda. Un delito grave que no solo tiene implicaciones personales para la colaboradora, que siente cómo ha sido vulnerado uno de sus derechos fundamentales, sino también su deseo de proteger todo lo posible los detalles de su boda, de cara a la publicación de una exclusiva en el kiosco rosa.

Supuestamente a través del móvil de la propia Belén Esteban, sus amigos comenzaron a recibir mensajes muy sospechosos. Detrás de ellos estaba un hacker. Algunos de estos mensajes llegaron al móvil de Antonio Rossi, amigo íntimo de Belén, que ha mostrado en ‘El programa de Ana Rosa’ el contenido de algunos de los mensajes recibidos.

En estos mensajes, la supuesta Belén Esteban hablaba a Antonio Rossi de un presunto incidente entre Sara y Olga, personas a las que el periodista dice no saber de quién se trata: “Gracias a ti Antonio por todo. Sí, bueno, se lió un poco la cosa, no quisimos más jaleos y luego lo que pasó con Sara y Olga. En fin, lo principal es que todo salió bien. Lo de los camareros lo miraré esta semana. Un beso y gracias a ti por todo”, se podía leer en uno de los mensajes que el periodista ha compartido con la audiencia de ‘El programa de Ana Rosa’.

Estos mensajes, junto a otros en los que la persona que se escondía tras Belén Esteban le pedía ayuda para acceder a un Instagram, despertaron sus temores. Él no conocía a esas Sara y Olga y no sabía nada de lo que había sucedido entre ellas. Unas anécdotas que habrían pasado desapercibidas. Mensajes que habrían llegado a Víctor Sandoval, María Patiño o Belén Rodríguez, por citar tan solo algunos de los que lo han confesado.

Belén Esteban se percató de que algo no estaba bien cuando trataba de acceder a sus aplicaciones del móvil y no podía. Pronto comenzó a tener conocimiento de mensajes que había enviado desde su móvil a sus amigos, pero que ella no había redactado. Así, avisó a sus invitados de que tuviesen cuidado con este tipo de mensajes, que no contestaran y que el tema estaría pronto en manos de la Guardia Civil, como así ha sido. Ahora la investigación se centra en conocer quién se esconde detrás de este delito informático que ha puesto la exclusividad de la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos en serios problemas.