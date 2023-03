Belén Esteban la lía al llamar a CHULEN a Yulen Pereira, exnovio de Anabel Pantoja

Hace tan solo unos días saltaba la noticia de que Yulen Pereira había roto con su novia, Anabel Pantoja. A pesar de que ninguno de los protagonistas ha confirmado ni ha desmentido este hecho, los gestos hablan por sí solos. Belén Esteban, íntima amiga de la colaboradora de televisión, compartía una instantánea de las dos juntas para mostrarle mucho ánimo en estos momentos tan difíciles por los que está atravesando. Sin querer entrar en debates, la de Paracuellos aseguraba que no iba a decir nada porque no quería hacer daño a su amiga. Sin embargo, horas después, este martes, se ha pronunciado sobre la ruptura y lo ha hecho nombrando mal al ex de su amiga, a Yulen Pereira. En lugar de llamar al esgrimista por su nombre le ha dedicado un nuevo apodo "Chulen".

A pesar de que Belén Esteban asegura que se ha equivocado sin querer, sus compañeros no están del todo seguros de que haya sido un desliz sin maldad. Una equivocación que además le ha hecho mucha gracia a algunos de sus compañeros como ha sido el caso de Kiko Matamoros, que no podía esconder la risa al escuchar a la colaboradora pronunciar 'Chulen'. A pesar de este pequeño desliz, Belén tan solo ha tenido bonitas palabras para el esgrimista: "Cuando he estado con él, es un chico que me ha parecido encantador. Que sé lo que ha pasado, por supuesto. Que Anabel se ha ido a trabajar, no ha estado de vacaciones", ha dicho sin querer entrar en muchos más detalles sobre esta ruptura.

Belén Esteban confiesa que se enteró de la ruptura por la televisión

Belén Esteban asegura que ella sabe todo lo que ha pasado entre Yulen y Anabel, pero que no va a ser ella quien haga pública: "Yo sé todo pero no voy a contar nada. Lo que yo hablo con Anabel, no lo voy a contar. Yo me entero de las cosas cuando ella vuelve y también tengo que decir, me entero cuando el otro día en el programa de Fiesta, Amor contó una serie de detalles", revela. "Lo que cuenta Amor, lo vio toda España y se lo cuenta a ella y luego a Anabel le ha venido por otra parte", dice refiriéndose a la posible deslealtad de Yulen con Melania Puntas en un conocido restaurante de Madrid. La de Paracuellos del Jarama asegura que ella tiene testigos en ese restaurante que confirman que los dos posibles nuevos amantes pasaron juntos alguna noche en ese local de moda.

A pesar de que la amiga de Anabel Pantoja ha intentado mantenerse cauta cuando han tocado el tema de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, Belén Esteban mostraba su malestar con el esgrimista este lunes: "Qué bonito que des todo por una relación y que cuando vengas de trabajar, te encuentras con esto", decía visiblemente enfadada en el programa en el que trabaja. Y aseguraba que el único consejo que le había dado a ella era que pensara únicamente en ella y no en Yulen Pereira.

Yulen Pereira le habría sido desleal a Anabel Pantoja

La ruptura del esgrimista y la sevillana tuvo lugar este fin de semana, después de que Anabel regresara de la gira de conciertos de su tía, Isabel Pantoja, por Latinoamérica. Yulen Pereira la citó en un restaurante y lo que parecía ser un reencuentro de enamorados, terminó siendo una encerrona para Pantoja. Durante esa cita, el esgrimista rompió con ella asegurando que no le había echado de menos y ya no sentía lo mismo que antes. Sin embargo, una posible deslealtad con Melania Puntas podría ser el verdadero motivo de su separación.