Belén Esteban lleva años de litigios con su exrepresentante, Toño Sanchís. Desde hace tiempo se ha querellado contra él, acusándolo de supuestos delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental, contable y tentativa de estafa procesal. A día de hoy, la colaboradora lamenta que el que fue su mano derecha aún le deba dinero. Durante una conversación con Pipi Estrada en ‘Sálvame’, este ha hablado de la deuda que tiene con Terelu Campos y el tema le ha recordado que Sanchís sigue teniendo una importante deuda con ella: «No te voy a comparar con Toñi Sanchís, pero me parece vergonzoso que tengas una deuda con Terelu como yo tengo con él, que me debe todavía 400.000 euros, se da la vida padre en barcos en Palma de Mallorca, que la justicia no le pueda pillar».

Indignada con su exmánager, Belén Esteban no ha podido evitar ver ciertos paralelismos entre el caso de Pipi y el de Toño: «Terelu me dice que ese dinero no le tiene, que no está. Mi pregunta es: ¿qué justicia hay en este país que teniendo a gente denunciada, que debes a Terelu, que el otro me debe 400.000 euros, que podemos poner cosas a nombres de otra gente y no pagar, me parece vergonzoso. La justicia debería llegar hasta el final, tanto en mi caso como en el del otro«.

Toño Sanchís comenzó su carrera profesional en el mundo del espectáculo como miembro de un grupo de música. Después formó parte de Los Inhumanos y La banda del Capitán Canalla. Tras ganar una enorme fama por ser representante de Belén Esteban desde 2007, fundó Lorant, una empresa de representación artística. En su cartera de representados, además de Belén, se encontraban personajes como Jorge Javier Vázquez, Kiko Matamoros, Mila Ximénez, Álvaro Muñoz Escassi, Boris Izaguirre, Jimmy Jiménez Arnau, el arquitecto Joaquín Torres o Jaime Martínez Bordiú. Pero debido a unos delitos de estafa rompió su relación con la madrileña en septiembre de 2015. En 2016 concursó en ‘Gran Hermano VIP 5’. En la actualidad sigue sin saldar sus cuentas con la colaboradora.

Este martes, Belén Esteban ha hablado también de otro hombre en el que depositó su confianza durante mucho tiempo. Se trata de Agustín Etienne, quien la representó tras dejar su contrato con Toño Sanchís, y cuya relación con Olga Moreno ha confirmado en el programa. «No voy a hablar de Agustín porque ha estado 20 años a mi lado le he querido mucho no, muchísimo, pero no es el Agustín que conocí hace 20 años», decía.

Belén Esteban habla de Agustín Etienne, que también fue su representante: «Había cosas que no me gestionaba bien»

«Yo no sigo trabajando con él porque para mí había algunas cosas que no me gestionaba bien. Era el hombre más leal. No se ha llevado nada ni se ha portado mal. A mí Agustín en la vida me ha quitado nada y si dijera lo contrario. Había cosas que no me gustaban y había cosas que yo veía que no me gustaban», ha aclarado. «Él me ha querido mucho y yo a él. Y mi familia también. Es muy buena persona, pero creo que la fama de alguna manera lo deslumbró».