Belén Esteban ha estallado en su particular guerra contra Ylenia Padilla. Las que fueran amigas iban a tener un encuentro que finalmente no se produjo

Las aguas no se calman entre Ylenia Padilla y Belén Esteban. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ lleva toda la semana hablando mal tanto de Telecinco contra los colaboradores de la cadena. Incluso contra la de Paracuellos del Jarama, con la que siempre ha mantenido una excelente relación y que ahora está pasando sus horas más bajas. Fue la pasada semana cuando la de Benidorm estalló por primera vez contra Belén y la ‘Princesa del pueblo’ respondió en ‘Sálvame‘: “Es verdad que hace mucho que no hablamos pero también llámame tú, ¿no?… Últimamente he estado súper liada. No voy a decir nada porque sé lo que va a pasar, pero me duele que diga eso, me duele. Yo soy su amiga, aunque ella crea que no”, dijo.

Belén Esteban, «cansada» del comportamiento de Ylenia

A pesar del intento de acercamiento por parte de Belén Esteban hacia la que fuera su amiga, esta no lo ha recibido bien. Por este motivo, este fin de semana ha vuelto a hacer un vídeo a través de las redes sociales atacando de nuevo tanto a la cadena como a varios colaboradores. De hecho, dejó claro que era el momento de «desenmascarar» a algunos de ellos refiriéndose a Belén Esteban, Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez. Hay que recordar que la pasada semana habló fuera de cámaras con el presentador, lo que parecía que la guerra había llegado a su fin. Pero nada que ver con la realidad.

Belén Esteban, ya harta, ha estallado de nuevo en el programa. Si durante los primeros ataques intentó quitarle importancia, ahora ha reaparecido muy enfadada. “Ahora que haga los directos que le dé la gana ¡Estoy harta! Yo sé lo que he hecho, lo que hago y lo que haré, y o no tengo nada que reprochar pero ¿De qué se queja? ¿De que no se le presta atención? ¿Y ella la ha prestado?”, han sido las palabras de la de Paracuellos del Jarama, que tiene claro que ella no se ha distanciado, pero que cada una tiene su vida.

Las que fueran amigas habían quedado este fin de semana, pero Ylenia la anuló

Por si fuera poco, tras los enfrentamientos de la pasada semana, Ylenia y Belén habían quedado este fin de semana para solucionar este problema. A pesar de esto, la que fuera colaboradora decidió anular la cita y posteriormente bloqueó a Esteban de las redes. “Me dice que se anula la cita y me bloquea ¡Hasta luego Mari Carmen! He llegado al tope”, ha dicho. La ex de Jesulín no puede más y está cansada ya que ella le ha defendido muchas veces en ‘Sálvame’: «Me he portado muy bien como amiga y me eché la culpa, pero también me canso y aquí me las he comido por ella. Soy madre de mi hija, de nadie más ¡Y ahora haces otro vídeo!”.