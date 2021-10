Belén Esteban ha estallado contra sus compañeros de ‘Sálvame’ por toda la caña que le estarían metiendo a Anabel Pantoja con la fiesta de su boda

La fiesta de la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez sigue dando mucho de que hablar. Han pasado ya varios días desde la celebración pero sigue en boca de todos. Los conflictos familiares y la polémica siempre ha estado merodeando sobre ella. Algo que ahora sigue ocurriendo. La fiesta de la boda de la colaboradora de televisión se ha convertido en el foco mediático y ha copado cientos de titulares y horas de la pequeña pantalla. Algo que está enfadando (y mucho) a algunos de los invitados. Como es el caso de Belén Esteban. Este lunes ha estallado ante sus compañeros de programa debido a la «caña» que asegura que le están metiendo a su gran amiga. No ha podido más y ha brotado contra algunos de sus compañeros e incluso contra Jorge Javier Vázquez.

Belén Esteban estalla contra sus compañeros por la polémica fiesta de la boda de Anabel Pantoja

Todas las críticas contra Anabel Pantoja y Omar Sánchez, sumado a las constantes interrupciones a la de Paracuellos del Jarama, han hecho que acaben con la paciencia de Belén Esteban. De hecho, incluso ha abandonado el plató de ‘Sálvame’, harta de todo lo que se está contando sobre su amiga. Incluso no le ha importado enfrentarse a Jorge Javier Vázquez. El presentador seguía comentando algunos detalles de la polémica fiesta, algo que no ha sentado nada bien a Belén: «Los tienes macho…», se quejaba visiblemente muy enfadada.

Este enfrentamiento ha venido después de que Rafa Mora le acusara de dejar toda la playa sucia. Este era el temor de algunas ecologistas que atacaron con dureza a Anabel Pantoja por decidir celebrar la fiesta de su boda en La Graciosa. «Tú eres la prota, habla que tú eres la que dejaste la playa llena de mierda”, decía Rafa Mora a Belén Esteban y estallaba inmediatamente. Esto ha hecho que la de Paracuellos del Jarama decidieran marcharse del plató a pesar de que el presentador le intentase pararle: «¡Estoy harta, tío! Es que haga lo que haga… ha sido una boda maravillosa”. “Estoy de la boda…”, continuaba quejándose Belén.

La colaboradora de televisión ha confesado que se lo pasó en grande

A pesar de toda la polémica en la que se ha visto envuelta la fiesta de la boda, Belén Esteban ha querido dejar claro que se lo pasó en grande: “Lo que querrán decir, yo me lo pasé d pm, comí, bebí, bailé y me divertí”, ha dicho. Sin lugar a dudas, la Esteban le demostró ser una gran amiga para Anabel Pantoja. De hecho, en el discurso que la novia dio a lo largo de la celebración, le agradeció tanto a ella como a Raquel Bollo que estuvieran presentes. De hecho, incluso las definió como «familia» y no únicamente como amigas.