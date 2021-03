Belén Esteban ha desvelado a favor de qué persona está tras ver el documental ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, un documental que hará historia.

Eran muchos los colaboradores que deseaban conocer la versión de Rocío Carrasco de viva voz. Ha sido este domingo cuando los espectadores han descubierto todo lo que lleva callando la hija de ‘La más grande’ durante dos décadas y una de las primeras en pronunciarse y entonar el mea culpa ha sido Belén Esteban. Después de verla completamente rota y sin casi poder articular palabra al narrar una auténtica pesadilla, Belén se ha sentido mal, pues, tal y como ha reconocido, la ha llamado mala madre al no tener relación con ninguno de sus hijos. «Yo he contribuido a eso, después de lo que he visto hoy, me la creo. Para mí sería muy fácil decir que sigo pensando lo mismo, pero tengo muchas dudas y preguntas que hacer», ha dicho la de San Blas tras visionar el primer episodio de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’.

Aunque ni el presentador, Jorge Javier Vázquez, ni tampoco los tertulianos presentes en plató se atrevían a decir qué opinaban ante unas declaraciones tan duras. Prueba de ello, las palabras que ha pronunciado el catalán: «No sé qué se puede decir después de esto, ¡qué desolación! No esperar nada, vivir con ese punto de resignación y de buscar la paz pasando por renunciar a todo». Y es que instantes antes Rocío Carrasco era preguntada por si su intención con este proyecto era recuperar la relación con sus hijos, una cuestión a la que respondía con mucha resignación. Ante este testimonio tan desgarrador y después de que la propia Rocío asegurara que la tildaban de mala madre cuando salía a la calle, Belén Esteban ha hecho examen de conciencia. «Te juro que me siento mal y voy a ser honesta, he sido una de esas personas que la ha llamado mala madre. Yo he sido una de esas personas…». La misma sensación que ha tenido el presentador, ya que han sido muchos años escuchando solo una parte de la historia, tal y como ha explicado él mirando a cámara. «En varias ocasiones también me he preguntado ‘¿qué he hecho?’. De alguna manera yo también he contribuido», ha asegurado.

Fue hace tan solo unos días cuando Jorge Javier Vázquez se mojó ante millones de espectadores al posicionarse a favor de Rocío Carrasco. Aunque sus palabras no gustaron nada a Antonio David Flores, el conductor de ‘Sálvame’ no lo dudó y desveló qué sentía tras ser uno de los primeros privilegiados en ver el primer capítulo. Después de expresarlo públicamente, le advirtió del tsunami que estaba por llegar a su vida. «reo que es un terremoto que va a salpicar a todos, no vamos a quedar ninguno indemne. Las posiciones se van a recrudecer muchísimo, va a haber unas guerras tremendas entre los colaboradores por el testimonio (…) Rocío está preparada y va a por todas», dijo el presentador.