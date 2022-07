Belén Esteban ha pasado unos meses muy complicados tras fracturarse la tibia y el peroné y tener que pasar por quirófano. La de Paracuellos del Jarama se ha sincerado en su revista de cabecera, en SEMANA, sobre aquella fatídica caída que la hizo sumirse en una tristeza de la que poco a poco va saliendo. Aunque le ha costado lo suyo. La colaboradora de televisión ha necesitado ayuda psicológica y ha tenido que paralizar su vida y todos los compromisos profesionales que tenía, además de su boda con Miguel Marcos. En el nuevo número de SEMANA, que puedes encontrar en el interior de tu revista favorita, que ya puede encontrar de forma física en los quioscos, o descargando la versión online AQUÍ, puedes encontrar la entrevista completa donde habla largo y tendido sobre estos meses. De hecho, en la charla que mantuvo con este medio, Belén nos reveló que, destino o casualidad, estuvo ingresada en la misma habitación en la que estuvo su amiga ya fallecida, Mila Ximénez.

«Yo no lo sabía. Me lo dijo un enfermero: “Belén, en esta habitación estuvo Mila”. A mí se me pusieron los pelos de punta. Me dije que con todas las habitaciones que hay en el hospital y me tiene que tocar la suya… Pero luego lo pensé. Es como si quisiera decirme que ella estaba ahí, ayudándome«, nos cuenta visiblemente emocionada. ¿Destino o casualidad? Lo cierto es que este hecho supuso una fuerte emoción para Belén Esteban, que aunque asegura que no llegó a notar su presencia, dentro de ella algo que le decía que Mila le estaba acompañando en estos momentos tan delicado. «Es algo que para mis adentros me decía yo, que era una señal«, cuenta.

Belén Esteban nunca ha sido escéptica, pero varias cosas que le han ocurrido a lo largo de los últimos meses han hecho que todavía crea más en este tipo de cosas: «Creo que estos meses la vida me ha ido poniendo señales para que me diera cuenta de cosas. Y esta ha sido una de ellas. La interpreté como que estaba ahí apoyándome, pero ya está

ellas«, cuenta a SEMANA en exclusiva. Un hecho que hasta ahora no había desvelado públicamente. De hecho, tras la entrevista concedida a esta revista, los familiares y el entorno más cercano serán conocedores de esta casualidad.

Ni siquiera la hija de Mila Ximénez, Alba, conocía esto. Belén Esteban nos ha asegurado que no ha querido decirle nada sobre esto: «Ella lo ha pasado muy mal y sé que quiere mantenerse alejado de todo esto», confiesa. Algo que en más de una ocasión ha querido dejar claro la propia Alba. Se ha mostrado muy agradecida con los amigos de Mila Ximénez pero prefiere mantenerse al margen del foco mediático. Eso sí, se quedará muy sorprendida de lo que el azar (o no) quiso que ocurriera con la habitación de hospital que ambas terminaron compartiendo.