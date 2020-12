Belén Esteban se sienta con SEMANA para hacer un balance de este 2020 y qué le pide al 2021. Además, nos ha revelado que sus planes de boda están cancelados

Ha sido un año muy difícil para todos los españoles. Aún así, Belén Esteban se ha querido sentar con SEMANA y ofrecer su entrevista más sincera donde ha hecho balance de este 2020 y desvelarnos qué espera del próximo año. A pesar de que este año no ha podido cumplir ninguno de sus deseos (volver a convertirse en madre y de casarse por la iglesia), la colaboradora no tiene en mente, a día de hoy, retomar sus sueños. La presentadora se ha dado cuenta de lo importante que es vivir el presente y de la cantidad de personas que han sufrido y han perdido a un ser querido durante este año. Belén Esteban nos ha desvelado sus planes de boda con Miguel Marcos: «No me caso en el año 2021», ha asegurado.

Tal y como hemos dicho anteriormente, estaba previsto que Belén se casara por la iglesia este año. La Esteban y Miguel ya contrajeron matrimonio por lo civil hace unos años pero ahora querían dar este paso debido a que a él le hacía mucha ilusión. Aunque no lo harán en el próximo año, Belén Esteban no descarta que se case por la iglesia debido a que es un sueño para su marido. «Tengo claro que este año no va a ser. Iba a ser en junio, pero no va a poder ser. Queremos que todo esté bien y sabemos que va a ser imposible«, nos cuenta.

Belén Esteban quiere disfrutar de esa celebración con todos sus seres queridos

La colaboradora de televisión no quiere casarse por la iglesia y no poder disfrutarlo con todos los suyos. Es un sueño para su marido, pero quiere cumplirlo sin restricciones y todos disfrutando. Aunque a Belén le da pena el no poder hacerlo, tiene claro que lo hará cuando haya algo más de libertad y de seguridad para sus invitados. «Sí, claro que me da pena, pero yo ya estoy casada. Lo que pasa es que a mi marido le hacía mucha ilusión casarse por la Iglesia, pero pienso que ya tendremos tiempo. Imagino que en junio todo estará mejor, pero preferimos esperar para poder hacerlo como queremos».

El pasado mes de octubre del año 2019, Belén Esteban hacía público su intención de volver a pasar por el altar y celebrar un bodorrio por la iglesia. Por entonces, aseguraba que era uno de los sueños de su marido y ella estaba arreglando los papeles para poderlo hacer realidad. «Le voy a dar ese gusto», comentaba. Belén volvió a recordar su intención de pasar por la iglesia después de pasar el confinamiento sola. La colaboradora es persona de riesgo y su marido se encontraba en la primera línea de la batalla durante los peores meses de la pandemia por motivos laborales, ya que él es conductor de ambulancias.