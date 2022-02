Belén Esteban este miércoles posó en exclusiva para la revista SEMANA. La colaboradora de televisión y empresaria ha conquistado Dubái gracias a Los Sabores de la Esteban, sin embargo, este triunfo se ha visto empañado por un fraude. Según ha denunciado ella misma en sus redes sociales, están utilizando su imagen sin su permiso: «A ver que quede claro que yo no soy imagen de ningún producto para adelgazar. Están utilizando mi imagen sin mi permiso, os están engañando. He tomado medidas para denunciarlo«. Y es que una marca de productos dietéticos está usando la imagen de Belén Esteban como reclamo, aunque ella jamás ha firmado ningún contrato para que puedan hacerlo. Lejos de quedarse de brazos cruzados, la de San Blas ha anunciado que ha puesto el caso en manos de sus abogados.

Belén Esteban no es la única famosa que se ha visto en una situación similar. Carlota Corredera o Tania Llasera han corrido la misma suerte que ella e igual que Belén Esteban han recurrido a la vía legal para evitar que determinadas empresas utilicen su imagen sin su permiso. La presentadora de ‘Sálvame’ mostró en su perfil de Instagram la página que utilizaba su nombre, ya que ella había perdido mucho peso, pero no debido a este método que hacían ver. «¡ATENCIÓN! Desde hace unos días circula por las redes un artículo acerca de un producto presuntamente adelgazante y al que yo habría recurrido para perder peso. Esta página es un bulo y una estafa, no quedará impune, con la salud no se juega. Es absolutamente falso», escribió la gallega en sus stories. De aquello hace ya varios años, pero estafas similares se siguen repitiendo.

Experiencias de otras famosas

Tania Llasera se ha visto obligada a denunciar en varias ocasiones en su perfil que su imagen se ha utilizado de manera fraudulenta. Sabe que no es fácil que este asunto se resuelva rápidamente en los tribunales, por lo que ha recurrido a su Instagram para que todo el mundo sepa que ella no está vinculada a este tipo de campañas publicitarias. «Su sede está en un país extranjero y perseguirles es casi imposible. Así que me veo obligada a denunciar solo de esta manera, he hablado con abogados y estoy tomando medidas, pero al final esta ventana de IG me da la oportunidad de exclamar a los cuatro vientos», dijo la presentadora de televisión.

Estas palabras posteadas en el año 2019 desvelaban que le habían usurpado la imagen de nuevo: «Me veo obligada a publicar esto para denunciar que están usando mi imagen de manera fraudulenta para vender unas gotas que solo engordan la cuenta de quien las vende. ¡Los titulares que veréis en Facebook me dan por muerta y dicen que soy cantante!». Tania no daba crédito y así lo demostraba lo indignada que estaba, pues hay quien se podía llegar a creer que ella había utilizado estos productos para adelgazar cuando nunca había sido así.

(Noticia en elaboración)