Además de romper su silencio en exclusiva en SEMANA meses después de su estrepitosa caída, Belén Esteban ha estado en el punto de mira debido a su asistencia al concierto de su gran amiga Rosalía. Un reencuentro entre ambas que despertó la curiosidad de todos después de que publicara una imagen en sus redes sociales en la que aparecían juntas y cortando a Pedro Almodóvar, que también posaba junto a ellas. Para solventar lo ocurrido, la de Paracuellos le ha dado su lugar al director manchego y ha publicado una divertida imagen junto a él.

Después de disfrutar del concierto de Rosalía el pasado 19 de julio, Belén Esteban se reencontró con la cantante e inmortalizó el momento. Una divertida fotografía que corría como pólvora por las redes sociales después de que la de Paracuellos cortara a Pedro Almodóvar de la misma. «Era la única en la que salía bien», se defendía el pasado viernes en el ‘Deluxe’ entre risas. La colaboradora ha esperado unos días después para compartir una bonita imagen junto al director de cine y le ha dedicado unas cariñosas palabras. «Bueno Pedro, con la que se ha liado aquí, estamos los dos juntitos. Gracias por ser siempre tan cariñoso conmigo«, escribe para darle su lugar.

Una divertida anécdota que no ha pasado desapercibida y que sus seguidores han aplaudido a los pocos minutos de compartir la instantánea. Belén Esteban y Pedro Almodóvar mantienen una relación muy estrecha. La de Paracuellos llegó a confesar que pasó muchas horas con el director manchego el pasado martes en el concierto de Rosalía.

En su vuelta a televisión, Belén Esteban aprovechó la ocasión para salir en defensa de su amiga Rosalía y de todas las críticas que le han llovido debido a su show. En concreto, la de Paracuellos ha dejado claro que hay que sentirse orgullosos de la artista y ha nombrado el álbum «Motomami» como disco del año.

Así relató Belén Esteban su calvario en SEMANA

Belén Esteban ha roto su silencio en su revista, en SEMANA, disponible en los quioscos de toda España o descargando la versión online AQUÍ: “Me han puesto 20 clavos y dos placas de 4,5 centímetros y un total de 55 puntos”. A Belén le reventó el pie por dentro y estos tres meses han sido un auténtico calvario, algo que no hemos sabido hasta ahora. “Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado. Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… Me hundí”, ha relatado.

«He estado peor de la cabeza que de la pierna”, asegura. La de Paracuellos nos contó que está recibiendo ayuda psicológica puesto que llegó a enfadarse con todo el mundo, hasta con ella misma. “Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes… conmigo misma”, reconoció a esta revista.