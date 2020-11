La andaluza se ha quejado por las preguntas sobre la guerra familiar y su compañera ha estallado: «¿Qué te vamos a preguntar, por el Brexit?».

Este lunes, Belén Esteban ha estallado contra su compañera y amiga, Anabel Pantoja. La colaboradora ha perdido la paciencia al escuchar a la colaboradora hablar del conflicto entre su tía, Isabel Pantoja, y su primo, Kiko Rivera. Cansada de su actitud neutral ante la guerra familiar, le ha recriminado a la andaluza: «Yo te quiero mucho pero ya está bien. ¡Que no eres más ni menos que nadie, que te has roto el pie, que no te has roto las dos caderas! Que ya está bien. Estoy harta, tío. La quiero mucho, pero ya cuando se pone así…».

Belén Esteban: «Le digo que le bajen los humos»

La de Paracuellos del Jarama ha explicado que lleva tiempo diciéndole a Anabel que tome partido por uno o por otro. Algo que le ha echado en cara Kiko Matamoros a la joven en varias ocasiones. Incluso la ha calificado de ser «una perdedora nata» por o posicionarse de un lado u otro en la guerra de su clan. «Le digo que le bajen los humos. Me duele porque la quiero y luego me arrepiento. Llega un momento de aguantar y aguantar. Pantoja no es mi familia», se lamentaba. La sevillana le respondía: «Le he dicho mil veces que no sufra por eso».

«¿Ves normal cómo has entrado hoy? ¿Qué te vamos a preguntar, por el Brexit?«, añadía Belén Esteban. «¿Tengo que contestar lo que queráis?», contestaba Anabel Pantoja. «Este también es tu trabajo, si no no entres», la recordaba la ‘princesa del pueblo’.

«No quiero contestar a cosas que no sé, no quiero hablar de temas que no sé. ¿Me podéis respetar eso?», insistía Anabel Pantoja. «Esta historia se ha roto entre mi primo y mi tía. No me quejo del peroné, pero ni mi tía, ni yo, ni nadie, ni Telecinco, ni Mediaset van a unir esto. No me vayáis a buscar a mí mierda. Luego llamarán a Sylvia, a El Soro…», manifestaba la colaboradora.

Anabel Pantoja: «No hablo con mi tia»

Era tal el cabreo de Belén que abandonaba el plató, indignada. «Tu primo Kiko Rivera ha venido aquí a hablar», le ha recordado. Anabel se reafirmaba en sus postura: «¿Qué quieres que haga yo ante eso? ¿Quieres que le diga a mi tía cosas en público? ¿Que le diga cosas a mi primo? ¿Que le diga cosas a mi tía? ¡Jamás! Lo he hablado con los directores, que no quiero hablar de eso. ¡Que no me llamen! Lo hablo con ellos todos los sías. Es más, no hablo con mi tía. ¿Qué te puedo aportar?».

Anabel, cansada de hacer de papel de portavoz familiar, se ha limitado a hablar de lo mal que lo está pasando ahora que su tía y su primo no se hablan. «Echo de menos hablar con mi tía, ver a mi primo y a mis sobrinas». Asimismo, ha dejado claro que no se inmiscuye en los detalles que han enfrentado a Isabel y a Kiko. Cuando se pone en contacto con su familia prefiere abordar cuestiones ajenas a la guerra en Cantora: «Hablo con Kiko cosas que no tienen nada que ver con el tema». En el caso de su tía, lleva días sin conversar con ella. «Ella no tiene teléfono, yo pregunto por ella».

Pasados unos minutos, Belén Esteban y Anabel Pantoja han hecho las paces y se han pedido perdón públicamente. «Quiero que me perdones por mi comportamiento», le ha dicho la andaluza a su compañera. Esta le replicaba: «Te pido perdón por lo del peroné».

No es la primera vez que Belén Esteban se enfada con Anabel en directo. Hace un mes, cuando se destapó la guerra en el clan Pantoja, la ex de Jesulín de Ubrique protagonizaban otro choque frontal cuando la andaluza se quejaba del trato desigual a los colaboradores por parte de la dirección de ‘Sálvame’: «Cuando se habla de la hija de Belén Esteban aquí no se menciona». Esteban le contestaba, muy dolida: «No le voy a decir nada porque yo no voy de súper amiga ni nada, pero yo a Anabel la quiero mucho. Me he llevado un súper disgusto, pero de mi hija no. Ni tú ni nadie porque ella no se dedica a esto. Me ha dolido que esto venga de ti», comentó dolida Esteban.