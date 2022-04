Álvaro Falcó e Isabelle Junot ya son marido y mujer. Este fin de semana se dieron el ‘sí, quiero’ en una boda de cuento de hadas en la que no faltó ningún detalle, tampoco tiempo para el baile. Como en todas las bodas y tratando de cumplir con el tradicional baile nupcial, los novios y los padrinos se lanzaron a la pista del palacio de Mirabel, donde presumieron de complicidad y elegancia. Tal y como demuestra la fotografía que te mostramos a continuación, hicieron gala de un momento memorable, no solo por el instante, sino por lo que ‘escondía detrás’. Hablamos del romance que existió entre los padrinos Marta Chávarri y Philippe Junot.

Fue en el año 1996 la fecha en la que sus caminos se cruzaron. Una historia breve, pero intensa que empezó y terminó en la misma época del año: el verano de entonces. Ella ya estaba divorciada del exmarido de Alicia Koplowitz y probó suerte de nuevo en el amor, aunque no funcionó. Él ya había conquistado a la princesa Carolina de Mónaco, sin imaginar que décadas acabarían siendo consuegros.

Padrino y novio ataviados de un chaqué e Isabelle y Marta Chávarri con unos looks rompedores, dejaron boquiabiertos a los invitados durante unos minutos. Los asistentes que fueron testigo de ello, no quisieron perder la oportunidad y aparte de tararear junto a ellos, también quisieron inmortalizar su baile. Justo uno de estos vídeos encontrados por ‘Vanitatis’ es el que nos permite adentrarnos en una de las bodas del fin de semana. Allí la jet set se encontró, convirtiéndose Plasencia, lugar en el que se celebró, en un desfile de outfits que no pasaron desapercibidos.

En la imagen que te mostramos en el artículo podemos ver a Marta Chávarri con un dos piezas color azul en el que las plumas acaparan un gran protagonismo y a Isabelle con un vestido princesa y una corona que puso la guinda al pastel.