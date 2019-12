Aurah Ruiz está muy enfadada. La exconcursante de ‘GH VIP 6’ le gustaría que sus vídeos en su canal de Mtmad fueran de otro tipo, pero lo cierto es que el estar al cuidado de su hijo Nyan no le permite hacer vida normal. Sin embargo, ella está feliz de poder pasar la Navidad con su pequeño.

«Me encanta, pero si algún día puedo salir con mis amigos, pues mejor. Todas las chicas de mi edad lo pueden hacer… y con esto dejo claras muchísimas cosas, porque me da la gana. Estoy un poco cabreada y desilusionada», empezaba explicando por la poca colaboración que tiene de su expareja y padre de su hijo, Jesé Rodríguez.

La joven ha asegurado que la Navidad es una de las épocas más difíciles para ella, sobre todo desde que sus padres se separaron. «Las Navidades me dejaron de gustar, luego las pasé muy lejos durante unos años. Me pone muy triste. Ahora estoy empezando a aceptar poner un árbol». Y es que su hijo ya empieza a ser más consciente de todo.

«Mi vida es muy ajetreada, es un no parar. Me siento cohibida, manipulada… quiero mostraros mi vida, hacer otro tipo de vídeos. Mi vida es estar con mi hijo 24 horas durante los 7 días de la semana. Me gustaría enseñaros cómo avanza mi hijo, pero… ¿no debo?», se pregunta. «¿De verdad me puede pasar algo malo por documentar mi vida? A ti qué te importa, si no estás…», dice rotunda.

«No me siento libre. No soy yo. Estoy harta de no poder grabar… Un día voy a explotar y lo voy a grabar. Estoy súper demotivada», dice con tristeza. Sin embargo, antes de finalizar el vídeo, Aurah Ruiz anuncia que en el próximo vídeo saldrá con su hijo porque «mi vida es mía».