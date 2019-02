Aurah Ruiz responde a Suso creando tensión entre la ex pareja

El noviazgo de Aurah Ruiz y Suso durante la sexta edición de GH VIP, hizo que muchos telespectadores siguieran la pista de la pareja desde muy cerca. A pesar de mantener una bonita y cercana relación en la casa de Guadalix, la situación actual entre ellos no es del todo cordial y agradable. Es más, la ex pareja ha mantenido un reciente contacto que está muy lejos de acercarse a una reconciliación, sobre todo por parte de Aurah.

Aurah y Suso en GH VIP 6

Tras el estreno de “Original Aurah”, el nuevo canal de la canaria emitido en “Mtmad”, la ex corcusante de GH VIP ha querido dejar claro varios aspectos acerca de su relación actual con Suso. La canaria prometió ser muy sincera en su nueva plataforma y así lo demostró en su primer vídeo hablando de Suso sin reparos. “Estoy sola, sin novio, mi relación con Suso se quedó en Gran Hermano, es más, acabamos muy mal fuera y no quiero saber nada de él“

Aurah en Mtmad

Como era de esperar, Suso no pudo evitar responder al mensaje de Aurah durante su visita al programa “Ya es Mediodía”. “Me alegro mucho de que estés trabajando y espero que te vaya muy bien en Mtmad, un canal que yo sigo, por cierto. Me alegro de verte feliz” comentó Suso en el plató. Aunque estas palabras demostraron la intención de Suso por desearle un gran éxito laboral, muchos son los que piensan que sus mensajes iban cargados de cierta ironía hacia la canaria. : “Me parecería muy bien si rehace su vida con Omar Montes. Por mí, que les vaya muy bien, siempre que a mí me dejen a un lado” comentó con cierto reparo en el programa.

Suso respondiendo al mensaje de Aurah

El ex concursante miraba con atención el vídeo de la canaria

Lejos de las intenciones de Suso, Marta López, no dudó en lanzar un mensaje claro en contra de Aurah durante la emisión del programa. “Ella no hace más que nombrarte y picarte en las redes sociales y en cualquier sitio. El único tema que tiene para hablar es de Suso y es que no le haces ni caso, tiene que ser humillante” dijo la colaboradora sin reparos a Suso.

Marta López contra Aurah

El tenso contacto entre la ex pareja no acabó aquí. Aurah no contuvo sus ganas de responder a de los comentarios dirigidos expresamente a ella y dejó muy claro su punto de vista acerca del tema contestando mediante stories de Instagram. En primer lugar quiso responder a Marta López “En la vida he puesto un tuit o he dado ‘me gusta’ a algo que fuera relacionado con Suso. Todos mis vídeos no van para Suso. Van para otra persona que no conocéis” aseguró Aurah. “Es patético que se piensen el culo del mundo. Me hizo un favor y le olvidé antes de que él me olvidase a mí” comentó también con certeza.

Aurah hablando a sus seguidores en Instagram

La canaria quiso continuar demostrando su enfado y desacuerdo con todo lo que se comentó acerca de ella y quiso dirigirse expresamente a su ex pareja. “Nada de lo que está en mis redes sociales ni en mi vida va dirigido a ti, ¿ok? No eres el ombligo del mundo, cariño” expresó Aurah. Además, la rabia de la canaria aumentaba en su cuenta de Instagram cuando aclaraba que todo lo que pudiese decir Suso acerca de ella sería mentira, exigiéndole pruebas sobre cualquier aspecto que hablase su ex pareja sobre ella. “Si hay alguien que tiene que vender su historia soy yo, no los demás” comentó la canaria tras conocer las palabras de Suso diciendo que tenía mucho información de Aurah que no había dicho, y que a todos nos dejó con cierta intriga. La canaria finalizó su “discurso” hacia Suso desmintiendo su relación con Omar.

Lo cierto es que Aurah es muy activa en las redes y no nos extrañaría que esta curiosa “conversación” trascendiera provocando una fuerte discusión entre ambos, y más tras haber presenciado las declaraciones cargadas de rabia por parte de la canaria.

