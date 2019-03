Aurah Ruiz habla sobre sus operaciones de estética: “De cintura para abajo es todo mío”

‘Gran Hermano VIP’ nos ha permitido conocer un poco más de Aurah Ruiz. No consiguió ser una de las finalistas, pero Aurah consiguió quedarse muchas semanas en la casa de Guadalix. Allí fue donde conoció a Suso, con el que mantuvo una relación durante su estancia en la casa y con el que ahora no tiene contacto.

Pues bien, como una de las caras conocidas del conocido canal Mtmad, Aurah ha querido tratar un tema del que no había hablado todavía: sus operaciones de estética: “Voy a hablar de un tema del que no he hablado nunca, el tema de las ‘boobies’, cuánto tengo de pecho, cuándo me he operado, hace cuánto me lo puso, por qué me lo puse. No soy de plástico, soy de carne y hueso”, empieza explicando en el vídeo.

Aurah ha querido ser sincera con sus seguidores, y ha contado qué le llevó a tomar la decisión de operarse el pecho: “Me operé hace cinco años. Tenía 24 años y nadie de mi familia me apoyaba. No tenía poco, pero tampoco tenía una gran cantidad. Yo quería más. Era una persona a la que le encantaba entrenar todos los días, porque quería presentarme a fitness biquini”, ha empezado explicando.

Perdió mucho pecho al estar centrada en los entrenamientos

“Me quise operar en una clínica clandestina”, desveló



El hecho de entrenar todos los días le llevó a perder algo de pecho, algo que nunca aceptó: “Estaba fuerte, pero no tenía tetas. Me entró la necesidad de operarme el pecho. Contacté con una clínica que no se dedicaba expresamente a esto, era como una “clínica clandestina”. Al final fue mi hermano el que me dio el dinero para operarme en un cirujano experto. Hace un año le devolvió el dinero a mi hermano”, desvela. Aún así, no quedó totalmente contenta: “Cuando salí del quirófano, lo primero que hice fue tocarme el pecho y dije qué pequeñitas, quiero más”.

Este es mi pecho y así se quedó

¿Se ha sometido Aurah Ruiz a otras operaciones?

Tras contar todo sobre sus pecho, Aurah Ruiz no ha dudado en desvelar si se ha sometido a alguna otra operación de estética. “Tengo que decir que mi cuerpo de ‘boobies’ para abajo es mío. No tengo el culo puesto, no tengo una liposución, la barriga es mía…”, desvela sobre su cuerpo.

Ha explicado que de cintura para abajo es todo suyo

Eso sí, no duda en desvelar que se sometería ahora mismo a otras operaciones de estética: “Yo me metería ahora mismo con los ojos vendados en un quirófano y me haría una lipo, una marcación abdominal y el culo la verdad es que no me lo tocaba porque ya tengo bastante. También tengo que decir que los cuerpos naturales se ven más naturales, más bonitos”.

Desvela sus retoques. “Tengo retoques estéticos, que hoy en día tenemos muchas. Me he pinchado los labios en varias ocasiones. Estoy en contra de pincharse. Tenía una pequeña bolsa en los ojos y me pinché. Gracias a Dios no lo tuve que hacer más”. Sobre las críticas que ha recibido de muchos, Aurah dice: “La gente me dice que no soy natural, pero una mujer deja de ser natural desde el momento en el que se quita un pelo de la ceja”.

Rotunda sobre lo que dicen muchos de que no es natural

