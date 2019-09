View this post on Instagram

“Yo entrando en el funeral de mi ex como 💔 🤣(etiqueta a una mejor amiga) 😈😜. #aurahruiz #undiamasundiamenos #girls #amigas #ex #blessed #canaria#spain#influencer #originalaurah #timetotime #canal#mtmad #music #diva #estarsolteraestademoda #tenerife #jurado #influencer