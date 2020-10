SEMANA ha hablado con la actriz Aura Garrido para que nos revele cómo ha pasado estos últimos meses, en la presentación de su nuevo corto

El mundo del cine y el espectáculo sigue luchando para sacar hacia delante sus producciones. Por esta razón se siguen estrenando todas aquellas películas que estaban ya preparadas para que el público pudiera disfrutar de ellas antes de la crisis sanitaria. Bajo el lema «el cine es un lugar seguro», la actriz Aura Garrido ha reaparecido ante los medios de comunicación para presentar ‘ Blue Malone: Casos imposible´. El acto ha tenido lugar en el mítico cine Paz de Madrid. Una noche que ha podido suponer el último evento antes de echar el cierre de una de las salas más antiguas de Madrid (1943). SEMANA ha hablado con la protagonista de este corto para que nos revele cómo ha pasado estos últimos meses y cómo está viviendo la crisis del sector.

“Ha sido una noche mágica. Este corto trata sobre la desaparición de los teatros y los cines. Y estrenamos en un cine que, tristemente o mágicamente, se ve obligado a cerrar. Todos, cineastas y público, debemos apoyar más que nunca la cultura y acudir a los cines y los teatros”, ha afirmado el Director Abraham López Guerrero, durante la presentación. Un sentimiento que se solapaba con el de la actriz española, que acudió con la mejor de las sonrisas para apoyar el enorme trabajo que ha hecho el director.

¿Cómo te sientes con este regreso a los photocall?

Es curioso, por todo lo que ha cambiado de un día para otro. Estoy muy contenta de poder volver y reencontrarme con todos vosotros después de tantos meses.

¿Qué queda de aquella actriz que se dio a conocer en «Física y Química»?

Pues queda bastante, no te creas (Se ríe). Al final esto es como cualquier trabajo, sobretodo cuando son trabajos vocacionales. Vas aprendiendo, porque al principio estás un poco perdida, no sabes cómo funciona nada y no sabes cómo es el mundo de la industria. Aunque todo eso ya lo he aprendido, la ilusión y las ganas siguen intactas. Una vocación es pura pasión.

¿Cómo has pasado estos últimos meses?

Por suerte he tenido la fortuna de no tener esta horrible enfermedad cerca, así que bien. Soy súper afortunada. Tengo trabajo y salud, tengo a toda mi gente bien y con eso ya soy feliz. Es verdad que es una situación muy complicada y da mucha angustia.

¿Qué proyectos nos vienes a presentar?

¡Uno muy guay!¡Es un proyecto muy bonito! La verdad es que es uno de los proyectos más especiales que he hecho en mi vida. Creo que ya se ve en sí mismo lo que es, animación con personas reales. Es algo con lo que yo me he criado viendo y tener la oportunidad de hacer algo así fue muy guay. Ha sido una experiencia preciosa. Es algo muy diferente a todo lo que había hecho hasta ahora. Es un aprendizaje nuevo. El equipo me ha arropado mucho y ha sido una gozada.

¿Estás de acuerdo con ese sector que afirma que en los cines y en los teatros es donde menos riesgo de contagio existe?

Totalmente. Yo he ido al teatro y al cine y me he sentido súper segura. Tengo amigos que llevan teatros y cines y soy consciente del trabajo que hacen para que todo el público esté lo más seguro posible. Son sitios que cumplen con todos los protocolos de seguridad. Están haciendo muchas cosas para que todo el mundo pueda seguir consumiendo cultura.

Fuiste la protagonista absoluta de las tres primeras temporadas de ‘ El Ministerio del Tiempo’, ¿Volverás?

Eso nunca se sabe. Es la gracia que tiene esta serie.

¿Y a ti te gustaría?

Sí, claro. A mí siempre me gustaría. Para mí «El ministerio» es mi casa.