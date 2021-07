Aunque hace ya unas semanas que acabó la primera temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado sigue trayendo cola. Sobre todo por aquella frase que dijo al referirse a Olga Moreno: «No tiene coño». La frase sigue dando guerra y ahora ha sido también protagonista de los últimos momentos vividos en ‘Supervivientes’.

La gala de ‘Supervivientes’ de este pasado miércoles vino cargada de polémica tras saberse el contenido de la carta que Antonio David Flores ha enviado a su mujer Olga Moreno. «A ti te sobre lo que otras no han tenido nunca», es lo que le dice Antonio David a Olga en esa polémica carta. Una frase que viene como respuesta al famoso «no tiene coño» que Rocío Carrasco pronunció en la docuserie al hacer referencia al episodio que vivió al llegar al hospital donde estaba ingresado su hijo junto a la compañía de la pareja de su exmarido.

Rocío Flores explica con una sonrisa que «es evidente» que el comentario de la carta va dirigido a Rocío Carrasco. Entonces, Joaquín Prat se pone serio y le pregunta: «¿Qué no ha tenido nunca tu madre?». La hija responda: «Que lo digan ellos, la frase que suelta mi madre en ese documental me parece vergonzosa».

«Yo no soy responsable de lo que ha dicho mi madre en el documental, tampoco de que ‘Supervivientes’ meta la frase dentro del concurso, cuando yo he sido la primera persona que me he quejado de que no me parece bien que se mezclen cosas de dentro con las de fuera, y tampoco lo soy de que mi padre ahora decida poner esa frase», explica Rocío. «Hay que aceptar que hay una persona que está hasta aquí y diga ‘donde las dan, las toman’… eso sí, a mí no me parece bien», declara Rocío sobre el comentario de su padre.

Rocío Flores ha querido dejar claro que ella le ha escrito una carta a Olga Moreno y que en ningún momento le dice nada sobre el exterior: «Lo único que me preocupa es que Olga no se desestabilice, coja fuerzas y que llegue hasta el final. Le he escrito que aquí estamos todos bien, que no se preocupara nada, que me hacía falta, pero que la quería ver muy lejos. Que siguiera luchando», ha desvelado sobre el contenido de su carta a Olga.

La visita de la hermana de Olga a Honduras

En plena recta final de ‘Supervivientes’, Olga Moreno ha recibido la visita de alguien muy especial para ella: su hermana Rosa. La visita se produce en circunstancias muy especiales, ya que durante las recientes visitas de Sandra Pica y Anabel Pantoja a los Cayos Cochinos han tenido lugar filtraciones sobre lo que sucede en el exterior. De este modo, la mujer de Antonio David Flores está al tanto de lo que ha sucedido en España a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco.

La presencia de Rosa Moreno ha sido crucial para la sevillana. Después de tres meses en Honduras, alejada de sus seres queridos, este cara a cara le ha servido para dar un nuevo impulso a esta etapa en el ‘reality’. Al verla, la andaluza ha estallado de alegría. Las lágrimas y los gestos de cariño han sido los mejores momentos de la gala. Pero aún hay nuevas sorpresas para Olga Moreno. Y es que su marido le ha enviado una carta que contiene un importante mensaje para ella. Su contenido íntegro se conocerá el jueves 1 de julio, pero el programa ha emitido un avance de algunas de sus líneas. «No lo olvides. A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca», sentencia el malagueño en su misiva. Una clara alusión a Rocío Carrasco que, una vez más, vuelve a poner la vida privada de la pareja en el ojo del huracán.