Un frío y amargo recuerdo invade a Norma Duval cada 31 de octubre, fecha en la que se cumplen aniversarios de la trágica muerte de su hermana. Carla Duval perdió la vida en el año 2010 tras no poder superar un cáncer de cuello de útero. Tenía solo 46 años y su marcha dejó a la familia rota de dolor y con una tristeza prácticamente eterna e incurable.

No importaba que Norma y Carla se llevaran ocho años de diferencia, estaban muy unidas. Por eso no es de extrañar que la vedette acostumbra a recordarla cada año mediante bonitos mensajes que hacen que su legado continúe. Este día 31 no ha sido menos y así de emotiva ha sido su publicación.

«Mañana (por hoy) hace nueve años que te fuiste dejando tu luz en cada uno de nosotros. No es el tiempo, es el sentimiento. Siempre en nuestro corazón». Así de sincera se muestra Norma Duval para honrar la memoria de su hermana. Una de las misiones que se encomendó a sí misma cuando Carla falleció fue cuidar, criar y educar a sus sobrinas, Paula y Andrea Paredes, las gemelas fruto de la relación de su hermana con Santiago Paredes. Ambas tuvieron que afrontar la pérdida de sus dos progenitores cuando eran muy pequeñas. Pero ahí estaba Norma.

Ver esta publicación en Instagram Music ON🔊🎇 Una publicación compartida de P a u l a ⚡️ (@paulaparedesss) el 7 Jul, 2018 a las 4:20 PDT

A sus 63 años, Norma Duval ha tomado la decisión de separarse definitivamente de los escenarios y centrarse en el cuidado de sus tres hijos y de su madre, enferma de Alzheimer. También disfruta de su querida Mallorca y de la compañía del millonario alemán Mathias Kühn, junto a quien lleva más de una década.