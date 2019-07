Así posa Rocío Crusset en bañador para ‘Victoria’s Secret’

Rocío Crusset no puede estar más emocionada con trabajar para la firma de ropa interior más conocida del mundo, Victoria’s Secret. La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero lleva ya unos años instalada en Nueva York y ha sido este 2019 cuando ha conseguido que esta firma cuente con ella como una de sus modelos.

Rocío Crusset está pasando por uno de sus mejores años

De hecho, daba la noticia justo el día de su cumpleaños, una fecha especial en la que tuvo que estar trabajando. Pero mereció la pena, ya que cumplía el sueño de ser modelo para la firma de moda. «Thankyou @victoriassecret for a great shoot and the birthday cake❤️ I couldn’t have asked for a better way of spending my bday! Mi primer día trabajando con @victoriassecret ha sido un sueño, pero hacerlo el día de mi cumpleaños ha sido un auténtico placer! Gracias a todos por las felicitaciones!!!», escribía emocionada.

Ahora, unos meses después de esa sesión de fotos, Rocío Crusset ha compartido las imágenes que ‘Victoria’s Secret’ ha lanzado en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 67 millones de seguidores. En ellas, la modelo presume de tipazo en bikini y en bañador.

La joven muestra la ropa de baño de la firma

Victoria’s Secret ha compartido estas imágenes en su Instagram

No es la primera imagen que sale a la luz de la sesión de fotos. Hace unos días Rocío subía una en la que lucía algunas de las prendas que la firma tiene de ropa interior. Aunque se encuentra de vacaciones, poco a poco va mostrando los resultados del trabajo, con el que ha cumplido un sueño.

Rocío ha cumplido un sueño al trabajar para esta firma

El mejor regalo de cumpleaños

El resultado ha sido increíble y Rocío Crusset ha quedado de lo más orgullosa. Sin embargo, no es la primera vez que la modelo luce cuerpazo en las redes sociales, donde durante sus vacaciones de verano siempre ha compartido algún que otro posado en ropa de baño.

El último, este mismo verano. Tras un año intenso de trabajo, Rocío ha puesto rumbo a las Islas Baleares y también a Grecia junto a unos amigos y su novio, el italiano Maggio Cipriani. Aunque son una pareja de lo más discreta, se les ha podido ver a bordo de una embarcación que los llevó a un barco más grande en el que pasaron una jornada de mar y sol.

En Mykonos compartió esta foto tan espectacular

Posado también en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

En playas paradisíacas

Y también a bordo de un barco en alta mar