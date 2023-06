Carmen Borrego tiene una mezcla de sentimientos. Hace unos días nacía su primer nieto, fruto de la relación de su hijo, José María Almoguera, y Paola Olmedo. Aunque su relación no pasa ahora mismo por el mejor momento, la colaboradora de 'Sálvame' no puede esconder su felicidad. "Soy feliz de ser abuela, gracias por el apoyo y el cariño. Solo voy a dar un dato, me enteré del ingreso por la tele, pero me he enterado del nacimiento por mi hijo. No voy al hospital porque lo importante para ellos, estoy convencida y segura de que voy a conocer a mi nieto. No lo conozco pero ya lo quiero. Mi nieto, mi hijo y mi nuera me tendrán aquí para lo que necesiten", declaraba hace apenas unas horas Carmen.

Sin embargo, la hija de María Teresa Campos ha preferido quedarse en casa, alejada del foco mediático y dar espacio a su hijo. Su piso en Majadahonda, Madrid, se ha convertido en estas últimas horas en su refugio. Allí se ha quedado, pero está en contacto directo con su hijo, que continúa en el Hospital Universitario de La Paz junto a su mujer y su hijo. En esa casa en la que se ha encerrado hasta este martes que acuda al plató de 'Sálvame' está cómoda y feliz, pero podría ser el lugar en el que no reciba, por lo menos por ahora, la visita de su nieto.

En esta casa podría no recibir la visita de su primer nieto

Pero, ¿cómo es su casa por dentro? Se trata de un bajo ubicado en Majadahonda, a las afueras de la capital. Pudimos ver su casa por dentro durante la final de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' en el año 2020. Uno de los lugares de los que se siente más orgullosa es de la cocina, que además de ser espaciosa, tiene todas las comodidades necesarias para cocinar. Carmen cuenta con electrodomésticos de alta gama en su enorme cocina, de mobiliario blanco y llamativa encimera roja. En ella no faltan los enseres más punteros, las vajillas de más alta calidad del mercado y todos los complementos necesarios para preparar todo tipo de recetas.

Pero también pudimos ver el salón, que es de lo más espacioso. Suelos de parquet, paredes pintadas en gris, un sofá coqueto en tejido aterciopelado, cojines clásicos, arreglos florales en jarrones de gran formato. La casa de Carmen Borrego es una oda al estilo neoclásico. El comedor es un lugar que dedica para comer en familia, con los que suele hacer largas sobremesas. Una mesa de grandes proporciones es el eje central del comedor, de aire ecléctico.