Mar Torres, la novia de Froilán, se está convirtiendo en toda una influencer y más aún desde que abrió al público su cuenta de Instagram. La joven no duda en compartir con sus seguidores sus trucos de belleza, su viaje y su día a día. Gracias a esto, podemos ser testigo de la vida de lujo que lleva.

Mar Torres compartió en sus redes sociales su jornada de compras durante la tarde del viernes 7 de febrero. La joven se encontraba en la prestigiosa tienda de Bulgari, en Nuevos Ministerios, en donde acabó comprándose uno de sus exclusivos modelos. En concreto, se trata del «Bolso bandolera Serpenti Forever«, un modelo fabricado con piel de becerro de color jasper carmín, tal y como indica la web de la marca. Está valorado en 1.780 euros y cuenta con el emblemático cierre con la cabeza de serpiente.

«Me he comprado este súper bolso de Bulgaria, ¡no puede ser más bonito! Que preciosidad, no se aprecia bien pero es divino, ¡me encanta!», exclamaba la joven en sus stories de Instagram al mostrarle la adquisición a sus seguidores. La influencer decidió estrenar esa misma noche su bolso y salió con él.

Fue a en el mes de diciembre cuando Mar Torres acudía por primera vez a un photocall y aseguraba que su relación con el nieto del rey Juan Carlos no se iba a acabar nunca. «Quería callar muchos rumores sobre mi relación y sobre mí, sobre todo sobre mí. Quería aclarar cosas como el motivo por el que me abrí el Instagram. Me gusta mucho la moda y tengo como referente a María Pombo», apuntaba en la gala «Winter Anthem», en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Mar Torres, la novia de Froilán, fan de SEMANA y de los duques de Cambridge