En ocasiones, una ruptura sentimental es tomada con dolor y tristeza, aunque sea uno mismo quien tome la difícil decisión de romper la relación y dejar de mantener contacto con el que un día fue un ser amado. No es el caso de Ares Teixidó, a quien la experiencia le ha otorgado una forma muy peculiar de tomarse los fracasos sentimentales, como así ha sucedido ahora que ha terminado su romance con Albert, dejando a todos sus seguidores en shock.

Ares Teixidó ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram desde su exclusivo viaje a Filipinas. Lo ha hecho con el que todos creíamos su novio, pero como la propia presentadora ha explicado, las cosas no son siempre como parecen y no solo no es un viaje de enamorados, sino un viaje con el que la pareja festeja que han roto. Insólito.

Así lo explica la propia Ares Teixidó: “Estamos de despedida de solteros. Hay gente que la hace para casarse y nosotros la estamos haciendo para separarnos, porque así somos nosotros”, comenzaba a explicar la presentadora, despistando a sus seguidores de Instagram. La que fuera pareja por un tiempo indeterminado de David Bustamante y gran rival en ‘GH Vip’ de Belén Esteban, los motivos de su ruptura no son traumáticos, sino que se han percatado de que el amor que sienten el uno por el otro no es suficiente para superar ciertas dificultades: “Circunstancias, momentos, realidades paralelas. Hay factores que no se pueden controlar. Es mejor así”, explicaba.

Pero, ¿por qué se han ido de viaje para celebrar su ruptura? Este es el punto que más ha despistado a sus seguidores, pero Ares Teixidó ha querido explicarlo. Albert y ella tenían el sueño de conocer Filipinas y en un principio lo iban a conocer como pareja. Él siempre ha sido uno de sus mejores amigos, pero el amor ha echado por tierra algunos de los cimientos de su relación. Eso sí, han querido despedirse de su romance por todo lo alto, compartiendo el viaje que se merecían. Aquí, tratarían de salvar su relación o, por el contrario, disolverla sin mayor problema. Eso sí, él estará en Filipinas solo dos días, porque el resto del viaje Ares Teixidó lo celebrará sola.