Arancha de Benito reaviva la guerra con Romina Belluscio

Hace mucho tiempo que se acabó la historia de amor entre Arancha de Benito y José María Gutiérrez ‘Guti’, pero todavía quedan rescoldos de su fallido romance. El bienestar de sus dos hijos en común siempre ha sido ese nexo que les permitía separarse del todo. La presentadora se ha quejado en alguna ocasión de la poca atención que el exfutbolista dedica a Aitor y a Zaira.

Arancha de Benito, sincera, habla sobre cómo se lleva su novio amor con sus hijos



En esta tensión hay un tercer elemento que aporta más picante, la actual esposa de Guti y madre de su tercer hijo: Romina Belluscio. Es un secreto a voces que las dos mujeres más importante de su vida no se tragan y que desde hace tiempo iniciaron un fuego cruzado que sigue muy vivo y que continúa dejando nuevos episodios. El último ha tenido lugar durante la presentación de un acto benéfico por parte de Arancha de Benito.

Agustín Etienne habla alto y claro sobre el nuevo amor de Arancha de Benito

La presentadora madrileña ha querido valorar las declaraciones que hizo Romina en ‘Espejo Público’ hace unas semanas, en las que reflexionaba sobre su regreso, el de Guti y el del pequeño Enzo a Madrid tras su aventura en Estambul: «No sé el tiempo que estaremos en Madrid, pero nuestro hogar es donde estemos los tres», dejando fuera de la ecuación a los hijos del exjugador del Real Madrid con Arancha.

Ahora, Arancha de Benito no se ha mordido la lengua y ha contestado con contundencia a la modelo argentina: «Fíjate, yo me he enterado hoy o ayer. Una amiga me lo dijo. Alguien parece que ha publicado que tenemos una guerra entre Romina y yo. Nosotras no tenemos ninguna guerra. No sé lo que ella tendrá, pero yo soy una mujer que amo la paz, busco la paz siempre. Entonces, nunca jamás entraré en guerras».

Arancha está cansada de esta batalla dialéctica, sobre todo por sus hijos: «Hay declaraciones que no me han gustado, me parece que son poco elegantes, sobre todo hay que tener en cuenta que hay hijos mayores ya. Mis hijos tienen 17 y 18 años, leen, entienden, saben, les comunican, entonces hay que tener cuidado con lo que uno comunica, cómo lo comunica y desde dónde lo comunica, porque puedes hacer daño a personas que son totalmente inocentes y víctimas de cosas que no tienen que afectarle», ha sentenciado.