Arancha de Benito se sincera sobre su nuevo amor y lo que opinan sus hijos

Aunque a todo el mundo le pilló por sorpresa la ruptura de Arancha de Benito y Agustin Etienne, lo cierto es que ambos tenían muy claros que su historia de amor había llegado a su fin. Una semanas después, la celeb ha recuperado la sonrisa y vuelve a tener ese brillo tan especial en la mirada. ¿El motivo? Que vuelve a estar enamorada.

Agustín Etienne habla alto y claro sobre el nuevo amor de Arancha de Benito

Este martes, Arancha ha acudido por primera vez a la MBFW donde, además de disfrutar del desfile del diseñador Roberto Verino, ha hablado de su nuevo novio, cuya identidad sigue siendo un misterio. Aprovechando las vacaciones de verano, la pareja hará una escapada solo para dos, a la que los hijos de la presentadora no están ‘invitados’. «Con los hijos no es la escapada, para ellos son las vacaciones familiares de siempre. Él (refiriéndose a su pareja) me imagino que estará trabajando en Madrid, pero si puede se escapará algún día para vernos», ha afirmado.

Como cada verano, De Benito viajará hasta Marbella para disfrutar con sus hijos, fruto de su relación con el exfutbolista Guti. A pesar de que tendrán que compartir a su madre, lo cierto es que los jóvenes están encantados al ver a su madre sonreír cada día: «ya son una mujercita y un hombrecito y ellos mientras vean a su madre feliz, alegre y contenta ellos están igual de felices«, ha asegurado Arancha.

Pero no solo aprovechó la cita para hablar de asuntos de corazón, al tratarse de un desfile de moda, la madrileña contó cómo vive ella la moda. «Soy bastante camaleónica en este sentido. Mi forma de vestir depende de muchas cosas, entre otras del día, del humor, del amor, de donde vayas, de cómo, de con quién, para qué… Entonces bueno, para esto soy bastante camaleónica», ha dicho. Y aunque asegura que su prenda must son unos vaqueros, prefiere el verano por eso de llevar prendas «más ligeritas».