Isabel Jiménez ha revelado en sus redes sociales cuál es su táctica para entrenar en casa mientras cuida a sus dos pequeños.

bajo la atenta mirada tanto de su hijo mayor, Hugo, como de su mascota, se puso manos a la obra y practicó Yoga. Tumbada en una esterilla, mientras estiraba y su pequeño se entretenía con su can, Isabel Jiménez puso todo de su parte para desconectar al menos durante unos minutos. Una práctica que intenta llevar a cabo siempre que puede y que le ha servido como filosofía «Slow Life». « Empecemos la semana con calma…» , escribió junto a una imagen muy especial de los tres. Ahora tanto ella como su marido deben esmerarse todavía más por conciliar y sacar también tiempo para ellos. Y es que Isabel Jiménez dio a luz a su segundo hijo el pasado 3 de enero, una preciosa fecha en la que su vida volvió a dar un nuevo vuelco, eso sí, para mejor. Ya de vuelta al trabajo, la periodista intenta relajarse en los pocos ratitos que tiene, siendo este lunes el día en el que en pleno salón y.

No es la única vez en la que la comunicadora explica cómo intenta llegar a todo, al igual que su marido, Álex Cruz. De hecho, fue hace tan solo unas semanas cuando posteó una fotografía con la que dejó claro que hay que repartirse las tareas del hogar, promoviendo así la igualdad en el reparto de las tareas del hogar. «La realidad que cada uno vive en casa no siempre refleja lo que ocurre, en general, en otros hogares. Estamos en 2021 y en NINGÚN país del mundo existe igualdad entre hombres y mujeres en el reparto de las tareas del hogar. Solo en España estamos hablando de que el 70% de las tareas domésticas siguen recayendo en las mujeres», escribió junto a una instantánea en la que aparecía él con un montón de ropa como si se dispusiera a hacer la colada.

Isabel Jiménez tiene las ideas muy claras y así lo transmite siempre que puede. Tanto en sus redes sociales como fuera de ellas y, prueba de ello, que hace muy poco se descubriera la drástica decisión que ella y su íntima amiga, Sara Carbonero, habían tomado respecto a su empresa textil. El gigante, Tendam, que es propietario de marcas como Cortefiel, Pedro del Hierro o Women’secret, se ha hecho con ‘Slow love’, la firma de ropa de ambas que tanto han promocionado en sus redes sociales desde hace 5 años. Él pasará a ser el accionista mayoritario, no obstante, ellas no dicen adiós al proyecto para siempre. Aunque ellas no lo abandonarán, sino que seguirán formando parte de la dirección creativa, por lo que estarán muy presentes en el día a día. Unidas e ilusionadas con este cambio, poco después de que se publicara, confirmaron la noticia en su perfil de Instagram y lo hicieron con una imagen que podría haber sido imagen, según ellas, de cualquier portada de disco.