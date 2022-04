Antonio Resines (67) se encuentra mucho mejor tras estar un mes ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos después de su contagio por COVID. El actor, que aún tiene que andar con la ayuda de muletas, se ha presentado ante los medios para mostrar su último trabajo en televisión. Se trata de la serie ‘Sentimos las molestias’, una comedia para Movistar Plus+ que ha grabado junto a su compañero Miguel Rellán (78). Ambos actores conceden una entrevista a SEMANA hablando de la serie, la enfermedad, la vejez, la muerte y si quieren retirarse de las tablas, como ha hecho Concha Velasco recientemente.

PERIODISTA: ¿Cómo ha sido trabajar juntos? Creo que ya habíais trabajado juntos alguna vez…

MIGUEL RELLÁN: Lamentablemente, sí. (Risas)

ANTONIO RESINES: Nunca nos acordamos de cuantas habíamos hecho juntos. Yo creo que contamos un día 14 películas. Series, es la primera.

A. R.: Bueno, yo estuve en ‘Los Serrano’, pero no coincidimos. Compartí escena con Belén Rueda, y me la ligaba.

P: ¿Qué es lo más especial de ‘Sentimos las molestias’?

A. R.: Pues que cuenta la historia de dos tipos curiosos e interesantes, como mínimo. Tienen dos formas de entender la vida distinta. Es una comedia con un punto amargo, como la propia vida. Hay cosas que no tienen ni puta gracia y otras que hacen muchísima gracia.

P: Antonio, ¿cómo te encuentras tras tu recuperación por el COVID? Has estado un mes ingresado en la UCI…

A. R.: Bien, bien. Me falta un pelín de agilidad, pero me estoy recuperando bien. En plazos. Me falta que me hagan unos análisis ahora, pero me encuentro muy bien.

P: ¿Has hecho algún ejercicio para recuperarte?

A. R.: Andar. No podía hacerlo, y el objetivo era andar. Ya lo hago bien. Un poco tambaleante a veces, pero no se nota mucho. Como siempre he andado raro, pues ahora no se nota (risas).

P: En la sociedad, todo el mundo ahora persigue lo joven, y parece que da miedo lo contrario. ¿Cómo lleváis vosotros la edad?

M. R.: Bien. A ver, yo sé que a medida que voy cumpliendo años, está más cerca el momento de que me vaya al otro barrio, pero otra parte, sé que no pasa nada. Estoy en la edad de cascarla. Yo sé que me voy a morir y la no pasa nada. Como decía Juan Ramón Jiménez, “me moriré y los pajarillos seguirán cantando”. Lo único que hay que hacer es que la muerte te pille viviendo.

P: La experiencia que has vivido, Antonio, ¿te ha hecho ver la muerte de otra manera?

A. R.: Pues la muerte la he visto cerca. Pero tampoco gran cambio. Al principio sales y dice “voy a vivirlo todo diferente” y tal, pero en realidad hago exactamente lo mismo que hacía antes.

P: Entonces, esto no ha cambiado tu forma de ver la vida.

A. R.: No, en realidad no. Iba a decirte que digo más burradas, pero es que en realidad ya las decía antes. Cuando salí del hospital sí que tenía menos filtro. Tomaba unas medicinas que te desinhiben. Normalmente si te hacen una putada, pues te callas. Pero entonces si me tocaban los cojones decía “perdona, ¿te importa quitarme la mano de los cojones?”. Luego pides perdón.

P: Recientemente hemos conocido la noticia de que Concha Velasco entró en una residencia tras abandonar los escenarios. No sé cómo valoráis la noticia. ¿Vosotros queréis continuar sobre las tablas hasta el final de los días?

A. R.: Cuando yo esté mal me retirarán, pero por ahora no me lo planteo. Al menos, a medio plazo.

M. R.: Yo tengo una cosa que decir. Cualquier persona que se dedica a una materia creativa, ¿se retira en realidad? ¿Se retiran los escritores o los pintores? El que se retira puede ser el bailarín, porque no puede levantar la pierna, pero nosotros no. Es que yo tengo que hacer El Rey Lear todavía, y para eso tengo que tener 80 años. Otra cosa es que por enfermedad no pueda…

A. R.: En nuestros casos, no hay retirada. Te retira la edad o la enfermedad.

